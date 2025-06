Le classi Supersport fanno sul serio nel venerdì di Misano con le sessioni di Superpole. Nella middle class prima pole position per Jaume Masià, che girando in 1'37"119 conferma i progressi visti a Most (dove ha ottenuto la prima vittoria nella categoria). A sorprendere ancora di più, però, è la seconda posizione di Mattia Casadei, chiamato a sostituire Federico Caricasulo sulla MV Agusta del team MotoZoo. Il leader del mondiale MotoE si è adattato rapidamente e ha battuto Bo Bendsneyder, terzo in chiusura di prima fila. Seconda fila interessante con Marcel Schroetter, Can Oncu e Valentin Debise, mentre Caricasulo (ora in forza al Team D34G Ducati) ha chiuso settimo precedendo Tom Booth-Amos e Filippo Farioli. Una scivolata e una bandiera gialla all'ultimo tentativo utile hanno complicato la qualifica di Stefano Manzi, che non è andato oltre la decima posizione. Sedicesimo, poi, Niccolò Antonelli.