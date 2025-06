Toprak Razgatlioglu si è aggiudicato gara 1 sul circuito di Misano Adriatico, davanti al leader del mondiale Superbike Nicolò Bulega. Con questo successo il turco si è portato a -26 punti in classifica dal pilota italiano. Terza posizione per Danilo Petrucci. Quarta posizione per Lowes, che ha preceduto sul traguardo Locatelli e Bautista

