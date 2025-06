IndyCar 2025, domenica il GP di Road America su Sky: tutti contro Palou

La stupenda pista di Road America accoglie la IndyCar per il nono round. Palou arriva ad Elkhart Lake con più di 70 punti di vantaggio su O’Ward e Kirkwood, bravi a recuperare terreno tra Detroit e St. Louis. Round fondamentale tanto per McLaren quanto soprattutto per Penske, entrambe ancora a secco. Il GP di Road America live domenica 22 giugno su Sky Sport F1 alle 19.35, in streaming anche su NOW

Dall'ovale di St. Louis al magnifico circuito di Elkhart Lake : la IndyCar prosegue il suo cammino e arriva in Wisconsin per il Gran Premio di Road America , nono appuntamento stagionale. Tra Detroit e St. Louis il vantaggio di Alex Palou sulla concorrenza è diminuito, sebbene lo spagnolo vanti comunque più di una gara di margine sia su Pato O'Ward , secondo a 73 punti, che su Kirkwood , avvicinatosi a -75 grazie alle due vittorie consecutive. L'iconico e difficile tracciato di Road America diventa quindi uno scenario fondamentale per capire se tanto O'Ward quanto Kirkwood possano diventare minacciosi nei confronti di un Palou che, finita la gara di St. Louis, ha chiaramente detto di non poter dormire sogni tranquilli, dovendo tenere alta la concentrazione.

Nessun altro oltre a Palou e Kirkwood è stato fin qui in grado di salire sul gradino più alto del podio, obiettivo che soprattutto Arrow McLaren ed il Team Penske hanno mancato. Da una parte, però, McLaren può comunque ritenersi soddisfatta per la regolarità di O'Ward (autore di quattro podi) e del rendimento di Lundgaard , quarto in campionato con tre piazzamenti sul podio, nonostante nelle ultime corse abbia perso terreno. Penske , invece, sta vivendo una stagione da incubo, culminata con il triplo ritiro di St. Louis. Nella pista in cui ha vinto l'anno scorso, Power arriva al 7° posto della classifica con 154 punti di svantaggio, seguito ad una lunghezza dal compagno McLaughlin . Decisamente più frustrante la situazione di Josef Newgarden , reduce dal pesante ma innocuo incidente di domenica scorsa mentre comandava la gara. Il ko di St. Louis, dovuto all'impatto con l'auto di Louis Foster , fuori controllo dopo il contatto con le barriere, ha relegato Newgarden al 16° posto con un ritardo di 203 punti. Per tutti questi motivi a Road America tutto il Team Penske deve rispondere presente, sfruttando l'inerzia data dalla tripletta ottenuta l'anno scorso.

Informazioni, statistiche e orari TV del GP di Road America

Il circuito di Elkhart Lake è il più lungo del calendario grazie ai 6,5 km di lunghezza, divisi per 14 curve (Carousel e Kink le più famose) che rendono il layout di Road America uno dei più completi e difficili al mondo, nonché tra i più belli per la guida. Le alte velocità medie, i cambi di pendenza e la carreggiata stretta in molti punti rendono questa pista difficilissima e selettiva. Domenica i protagonisti della IndyCar si sfideranno sulla distanza di 55 giri, nei quali la strategia a 3 soste dovrebbe andare per la maggiore.

Guardando alle statistiche, tra la prima edizione del 1982 e l'ultima del 2024 i piloti più vincenti sono stati Mario Andretti, suo figlio Michael e Emerson Fittipaldi, tutti a quota tre successi. Tra chi è ancora in attività citiamo le 2 vittorie ottenute da Scott Dixon (2017 e gara 1 del 2020), Josef Newgarden (2018 e 2022), Alex Palou (2021 e 2023) e Will Power (2016 e 2024), mentre un successo a testa per Alexander Rossi (2019) e Felix Rosenqvist (2020 gara 2). Tra le squadre primeggia Newman/Haas Racing con i 10 sigilli, mentre Ganassi e Penske hanno entrambe firmato sette trionfi. Quattro, invece, per Andretti, due dei quali ottenuti sotto il nome di Team Green.

Il Gran Premio di Road America sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 domenica 22 giugno alle ore 19.35, live in streaming anche su NOW.