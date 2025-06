Wrc, torna il Rally di Grecia: orari e dove vedere l'evento più duro della stagione

Il WRC è pronto a farci vivere l'evento più duro della stagione, dove sterrati dissestati e temperature estreme metteranno a dura prova uomini e mezzi. Il Rally di Grecia è in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Il Rally di Grecia è pronto a confermare la sua fama di rally spacca-macchine e a regalarci un weekend ricco di colpi di scena. Dopo il dominio Hyundai dello scorso anno, culminato con una storica tripletta, il team coreano torna all'Acropoli con la speranza che Thierry Neuville, Ott Tänak ed Adrien Fourmaux, possano ottenere la prima vittoria stagionale e raccogliere punti importanti nella rincorsa al titolo costruttori. Il team con base ad Alzenau dovrà però vedersela con una Toyota in stato di grazia. Con ben cinque Yaris Rally1 schierate e la possibilità concreta di raggiungere la centesima vittoria nel WRC, la squadra giapponese guidata da Jari-Matti Latvala arriva in Grecia sulle ali dell'entusiasmo e conscia di aver vinto tutte le gare sin qui disputate. Toyota punta soprattutto su Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä per allungare ulteriormente nel costruttori. A fare da outsider al consueto duello nipponico-coreano ci sarà Ford M-Sport, che in Grecia vuole riscattare un rally di Sardegna difficile con quattro Puma Rally1 al via.