Il combinato finale delle 4 sessioni ha premiato la McLaren #59 del Garage 59 che si è messa davanti a tutte le 75 vetture presenti in pista. In superpole accede Valentino Rossi, ma bene anche tutti gli altri italiani. Il via della gara sabato dalle 20 su Sky Sport Uno e NOW e dalle 16.30 su Sky Sport Max e NOW. Si prosegue domenica dalle 6 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW e dalle 13 su Sky Sport 251 e NOW

Il primo giorno della 24 Ore di Spa si è concluso con la sessione delle prequalifiche e delle qualifiche valida per l’accesso dei 20 equipaggi in Superpole in programma oggi. Proprio la sessione delle qualifiche alla fine della giornata è stata viziata, nella sua prima parte, dalla pioggia che ha causato addirittura 4 bandiere rosse soltanto nella Q1.

Il combinato finale delle 4 sessioni (la Q1 è la quarta sessione prevista soltanto per i team Gold, Silver, Bronze e ProAm che decidono di portare il quarto pilota per la 24 ore) ha premiato la McLaren #59 del Garage 59 che si è messa davanti a tutte le 75 vetture presenti in pista. Qualifica affrontata da tutti gli equipaggi in ottica dell’accesso in superpole, passando sul finire entro la 20^ posizione.



Riesce finalmente ad accedere alla superpole Valentino Rossi che, dopo 2 anni chiusi in 21^ posizione in qualifica, si classifica all’interno dei 20 più veloci che saranno chiamati al one lap per giocarsi la pole position della 24 Ore di Spa. Bene anche tutti gli altri Italiani in griglia con tutti i più attesi, ovvero Drudi, Marciello, Rovera, Pierguidi, Fuoco, Mapelli, Leclerc, Bortolotti, Cairoli. Tutti presenti in Superpole che scatta alle 16:05. Chi sarà il più veloce?