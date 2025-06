Ott Tanak ha chiuso la mattinata al Rally dell'Acropoli davanti a tutti, con un margine di oltre mezzo minuto sul primo degli inseguitori, Sebastien Ogier. Il pilota estone ha sfruttato al meglio la posizione di partenza delle tre prove che hanno caratterizzato fin qui il sabato, consolidando una leadership che gli varrebbe la prima vittoria di questo 2025, oltre che prima affermazione anche per Hyundai. E' sembrato essere in grado di amministrare, mentre alle sue spalle uno scossone in classifica generale ha modificato le posizioni degli inseguitori: nell'ultima prova delle tre - la PS10 Inohori 1 di 17,66 chilometri - Adrien Formaux, che occupava la seconda piazza, ha danneggiato la sospensione posteriore destra dopo essere finito fuoristrada e aver colpito una grande pietra. Il francese ha perso così più di un minuto dalla coppia Tanak-Ogier (ora 2°), mentre alle sue spalle si è avvicinato, e non poco, Elfyn Evans, che dopo aver messo in cassaforte il quarto posto può puntare ora al podio.