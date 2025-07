Maserati a Spa-Francorchamps nel celebrare i 20 anni dalla sua prima vittoria nella 24h con la Maserati MCXtrema e Andrea Bertolini al volante. Maria Conti, Head of Maserati Corse, ha commentato così: "Omaggio ai trionfi del passato, ma non solo. Non vediamo l'ora di continuare a scrivere la storia di Maserati nel motorsport"

Le parole di Maria Conti, Head of Maserati Corse

"Celebrare insieme alla MCXtrema il ventesimo anniversario della prima storica vittoria della MC12 alla 24 Ore di Spa non è solo un omaggio ai trionfi del passato, ma segna anche un passo significativo verso il nostro imminente centenario nel motorsport, con la vettura all'avanguardia del marchio" ha affermato Maria Conti, Head of Maserati Corse al termine della storica 24 Ore. "Incarna lo spirito di innovazione costante, passione e prestazioni di Maserati e fa rivivere in pista il nostro DNA racing. Vedere la MCXtrema in testa, sul circuito considerato l'università del motorsport, ci riempie di entusiasmo. Il nostro impegno per l'eccellenza continua e, sempre sul circuito di Spa-Francorchamps, non vediamo l'ora di continuare a scrivere la storia di Maserati nel motorsport". C'è sempre più Italia nel mondo dei motori e un grazie speciale va a Maserati Corse che continua ad incantare e a far sognare i fan nel mondo.