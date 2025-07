Cinque gare per un luglio senza respiro: in Ohio la IndyCar dà inizio ad un mese privo di pause, fondamentale per le sorti di un campionato fin qui controllato da Alex Palou. Ma il Mid-Ohio ha sempre regalato sorprese e gli avversari sperano in una gara caotica per avvicinare lo spagnolo. Gara live domenica su Sky Sport 256 a partire dalle 19:15. Dalle 20:15 in diretta anche su Sky Sport F1, in streaming su NOW

Luglio bollente per la IndyCar, che dalla Honda Indy200 in Mid-Ohio entra in un intensissimo mese contraddistinto da ben cinque gare consecutive. Si parte questo fine settimana dal circuito permanente di Lexington, teatro del decimo appuntamento stagionale, nel quale tutti, Kirkwood e O'Ward in primis, proveranno a fermare o quantomeno rallentare l'avanzata di Alex Palou verso il quarto titolo della carriera. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing sbarca in Ohio forte di 6 vittorie, 7 podi, 2 Pole e, soprattutto, 386 punti in classifica, 93 in più di Kirkwood. Un vantaggio più che rassicurante per lo spagnolo, ma in palio ci sono ancora 432 punti distribuiti in 8 round, dato che offre qualche speranza agli inseguitori. Come anticipato, sono due i piloti che potrebbero dare un po' fastidio al tre volte campione sono sia O'Ward, 3° a 111 lunghezze di ritardo e reduce da un opaco 17° posto a Road America, che soprattutto Kirkwood, l'unico in grado di alternarsi con Palou sul gradino più alto del podio. Gli altri sono ben più lontani, a partire da Felix Rosenqvist e Scott Dixon, appaiati a quota 231 punti, con Lundgaard sceso al 6° posto della classifica piloti a causa di un rendimento un po' calato nell'ultimo periodo. Spostandoci nel Team Penske, in Ohio l'obiettivo del team diretto dal Capitano è quello di ritrovare il sorriso, sperando di agguantare quel successo che ormai manca da quasi un anno. Altra sfida interessante per Prema, che a Road America ha impressionato specialmente in qualifica grazie al 9° posto di Callum Ilott. Il circuito permanente di Lexington potrebbe fornire le giuste occasioni alla squadra veneta, tanto per Ilott quanto per Shwartzman, pronti a dare battaglia con le due Dallara-Chevrolet tricolore.