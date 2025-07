Rally Roma 2025: al via lo show nella Capitale, domenica live su Sky

Roma torna al centro dell’universo Rally per il tredicesimo anno, ospitando la quinta tappa del FIA ERC e il Campionato Italiano. Tra il record di iscritti, le difficoltà del percorso, il forte caldo e le tante iniziative il Rally di Roma Capitale 2025 si preannuncia spettacolare come non mai. Molte le iniziative, tra cui quelle in onore di Matteo Doretto. Domenica doppio appuntamento in diretta su Sky Sport Max: alle 11:00 live la SS10, poi alle 17:00 diretta della Power Stage

È tutto pronto per la tredicesima edizione del Rally Roma Capitale, atteso appuntamento organizzato da Motorsport Italia e valido sia per il FIA European Rally Championship (ERC) sia per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR). Più di 200 km di prove speciali nel cuore della Regione Lazio, dove 103 equipaggi si daranno battaglia a partire dalle ore 20:00 di venerdì 5 luglio, quando avrà luogo la spettacolare prova speciale ai piedi del Colosseo. Il percorso sarà contraddistinto da un totale di 13 prove cronometrate, tutte insidiose e contraddistinte da un alto grado di sfida. Molto selettive soprattutto le Special Stages superiori ai 30 km di lunghezza che, unite alle alte temperature, sottoporranno piloti, navigatori e squadre ad uno stress non indifferente. Due le dirette in programma domenica 6 luglio su Sky Sport Max: alle ore 11:00 live la Jenne-Monastero 1, percorso di 7 km molto rapido e complesso che verrà poi ripetuto nella Power Stage, il gran finale in diretta alle ore 17:00.

103 iscritti tra europeo e italiano: crugnola-ometto il duo da battere Difficile avanzare un pronostico considerando la partecipazione di ben 42 Rally2, la categoria di riferimento. Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto punteranno alla tripletta dopo aver vinto le edizioni 2023 e 2024, provando al contempo a dare filo da torcere al duo Giandomenico Basso-Lorenzo Granai, leader del Campionato Italiano alla vigilia del Rally Roma. Da non sottovalutare anche l’accoppiata Bostjan Avbelj-Elia De Guio, terzi in classifica, così come Fabio Andolfi e Marco Menchini, che porteranno in gara i colori di Toyota Racing Italy. Gli equipaggi tricolore dovranno comunque prestare attenzione alle squadre impegnate nella serie europea, tradizionale apripista verso il FIA WRC. Italia ben rappresentata dal solido binomio Andrea Mabellini-Virginia Lenzi, quarti in classifica e determinati come non mai a intascare punti pesanti, lottando al contempo per il successo nel Rally capitolino. L’obiettivo di Mabellini e Lenzi sarà recuperare punti su Mikolaj Marczyk e Szymon Gospodarcczyk, pilota e co-pilota in testa alla classifica del FIA ERC senza aver ancora vinto una gara. Tra i contendenti più forti citiamo anche Mads Østberg e Roope Korhonen, rispettivamente al secondo e terzo posto in campionato, seguiti dallo svedese Isak Reiersen. Tra i 103 iscritti si inserirà un altro nome particolarmente interessante legato principalmente al mondo della Formula 1: Jos Verstappen. Il papà di Max, in pista a Silverstone per il GP della Gran Bretagna, sta correndo l’intera stagione dell’europeo e Roma rappresenterà una grande occasione per rifarsi dai due ritiri sofferti in Svezia e Polonia.

Inaugurazione nella bellissima villa miani, tra gli ospiti patrese e minardi Apertura in grande stile per il Rally di Roma Capitale 2025 grazie alla cena di gala tenutasi nella scenografica Villa Miani. In apertura visita del Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sul palco il Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, il Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia Gen. Tullio Del Sette e il Presidente del Consiglio della Regione Lazio Antonello Aurigemma. In rappresentanza degli enti sportivi e automobilistici, sono stati presenti i Vice Presidenti dell’Automobile Club d’Italia Giuseppina Fusco e Geronimo La Russa, il Sub-Commissario dell’ACI Giovanni Battista Tombolato, il Presidente del CONI – Commissario Regionale Lazio Alessandro Chochi e Giuseppe De Mita per Sport e Salute. Per gli appassionati di motori degne di nota le partecipazioni di Riccardo Patrese - ex pilota di Formula 1 – e Giancarlo Minardi, che tante gioie hanno dato all'automobilismo tricolore.

Rally in memoria di Matteo Doretto L'intero evento si svolgerà nel ricordo di Matteo Doretto, venuto a mancare lo scorso 11 giugno in un incidente avvenuto durante un test di preparazione al Rally Polonia, quarta tappa del FIA ERC. Per ricordare il talentuoso ragazzo di Pordenone l’organizzazione ha deciso di ritirare il suo numero di gara, il 49, applicando su tutte le auto iscritte uno speciale adesivo. Inoltre, il vincitore della Prova Speciale Colosseo riceverà un premio in memoria di Doretto.