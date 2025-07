Sulla sabbia del nuovo KymiRing il pronostico è per il giovane Lucas Coenen su KTM, che sfida il leader in classifica Romain Febvre in sella alla Kawasaki. Attenzione alle Fantic, mentre assente per infortunio Jeffrey Herlings. Possibile rientro per Mattia Guadagnini, confermata la presenza di Alberto Forato. Le due manche, la prima alle 15 e la seconda alle 18, saranno LIVE su Sky domenica 13 luglio TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Dopo due settimane di stop torna il Mondiale motocross per un nuovo capitolo della sfida tra Romain Febvre e il giovane Lucas Coenen. Il round numero 13 della stagione sarà inedito per tutti, organizzato per la prima volta all’interno del KymiRing di Litti, un autodromo realizzato nel 2019 con l'obiettivo di portare la MotoGP, ma fermato da una infinita serie di problemi economici che hanno portato a numerosi cambi di proprietà. Da buona gara nordica, il circuito ha fondo sabbioso, con il meteo che non promette niente di buono… La notizia principale della vigilia è l'assenza di Jeffrey Herlings, rimasto vittima dell'ennesima caduta in allenamento che gli ha procurato una nuova frattura della clavicola. I tempi di recupero sono di 4/6 settimane e con tutta probabilità Herlings rientrerà in Svezia a metà agosto.

Romain Febvre, Kawasaki MXGP

Senza uno dei piloti più forti in pista, si prospetta uno scontro diretto tra il leader del Mondiale Romain Febvre e l'antagonista Lucas Coenen. In Inghilterra Febvre è tornato al successo e questa gara rappresenta il GP di casa per il suo team Kawasaki, che fa capo a Kimi Raikkonen. Ma il fondo morbido della Finlandia potrebbe favorire il giovane belga della KTM. Attualmente i due piloti sono separati da 34 punti.

Glenn Coldenhoff, Fantic MXGP