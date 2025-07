Il mitico circuito di Laguna Seca accoglie la IndyCar per il 14^ appuntamento stagionale. Palou è leader con 99 punti di vantaggio su un O'Ward galvanizzato dalle ultime vittorie. Ultima chiamata per Dixon e Kirkwood. Il GP di Monterey live domenica 27/7 alle ore 21:10 su Sky Sport F1, in streaming anche su NOW

Laguna Seca è pronta ad ospitare il 14° round della IndyCar 2025, chiudendo con il GP di Monterey il filone di cinque gare consecutive partito ad inizio luglio. In questo intenso mese Alex Palou è riuscito a consolidare il primato della classifica conservando 99 punti di vantaggio su Pato O'Ward, forte però di due vittorie nelle ultime tre gare corse. Con quattro appuntamenti ancora da correre e 216 punti disponibili la matematica include anche Kyle Kirwood e Scott Dixon (vincitore a Laguna Seca nel 2023), ma entrambi sono obbligati a precedere Palou per lasciare la California con qualche possibilità – seppur minima – di giocarsela nelle ultime tre gare.

O'Ward suona la carica nei confronti di Palou Guardando alla classifica Palou può ancora dormire sogni relativamente tranquilli, ma da Laguna Seca in poi vietato abbassare la guardia nel box numero 10 di Chip Ganassi Racing, soprattutto alla luce dei risultati di un O'Ward mai così costante e competitivo. I magnifici saliscendi su cui si strutturano le 11 curve e i 3,6 km di Laguna Seca sono più favorevoli a Palou che a O'Ward: il tre volte campione vanta due successi ottenuti nel 2022 e l'anno scorso, mentre il pupillo di casa McLaren non è mai andato oltre il quinto posto. Ciò nonostante, la vittoria a Toronto, tappa sempre mal digerita, evidenzia i passi in avanti fatti quest'anno dal messicano, miglioramenti per certi versi nascosti dal dominio targato Palou.

Battaglia aperta per la Top5 Passando agli altri, ci si aspetta una risposta da parte di Christian Lundgaard, partito bene con tre podi di fila prima di plafonarsi al quinto posto, rallentato da prestazioni altalenanti. Il danese di Arrow McLaren è seguito in scia dalla coppia Meyer Shank Racing formata da Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong, entrambi delusi dall’esito di un GP di Toronto che avrebbe potuto offrire ottime prospettive ad entrambi senza incidenti e penalità. In questa zona della classifica troviamo un altro profilo interessante: Colton Herta. Il figlio d’arte è determinato a risollevare una stagione avara di soddisfazioni (miglior risultato il 3° posto a Detroit) nella pista in cui ha vinto nel 2019 e dominato nel 2021.

Penske: reset per dimenticare in fretta Toronto Ma c'è una squadra che più di tutte attende spasmodicamente il GP di Monterey per provare a risollevare il morale. Parliamo del Team Penske, il cui 2025 è totalmente da dimenticare. Con Power 9°, McLaughlin 13° e Newgarden addirittura 16° la stagione del Capitano Roger sembra maledetta e gli eventi di Toronto non hanno decisamente migliorato la situazione. Una vittoria a Laguna Seca sarebbe oro colato, anche se le statistiche Penske sono abbastanza contrastanti: 6 vittorie sì (record tra le squadre), ma tutte ottenute tra il 1988 ed il 2000, nessuna da quando la IndyCar è tornata a correre nella montagna russa californiana. Molta curiosità attorno a Prema, che sembrerebbe aver ingranato a partire da metà stagione. Le Top10 intascate negli ovali da Robert Shwartzman - poleman nella Indy500 e in lotta con Louis Foster per il titolo di esordiente dell'anno - e l'ottavo posto di Callum Ilott in Canada possono servire da rampa di lancio verso un finale in crescendo per tutto il team veneto.

Il circuito di Laguna Seca A tal proposito, ecco qualche informazione sul GP di Monterey, posizionato a fine luglio per la prima volta nella storia: attualmente il Gran Premio si svolge sulla distanza di 95 giri, pari a 342 km estenuanti. Considerando il layout (2.238 miglia – 3,602 km), ricco di curve veloci ed in pendenza, la pista di Laguna Seca si presenta come una delle più selettive sia per la guida sia per la messa a punto delle monoposto. La strategia ideale prevederebbe tre pit stop con un intervallo di circa 25 giri tra le soste, ma tutto dipenderà dalla dinamica di una gara che nelle ultime due edizioni è stata tra le più spettacolari.