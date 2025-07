Un Manzi perfetto fa sua Gara 1 di Supersport a Balaton. Oncu al secondo posto: l'italiano allunga così in classifica di 50 punti proprio sul turco. Bendsneyder ritrova il podio dopo quattro round. Invece nel WorldWCR è Herrera a spuntarla su Jones e Neila SBK, GARA 1 A BALATON: GLI HIGHLIGHTS

Stefano Manzi conquista anche Balaton Park, facendo sua la vittoria nella Gara 1 di Supersport. Il leader del mondiale ha raddrizzato un weekend partito non perfettamente, dovuto a un venerdì non brillantissimo soprattutto nelle prove libere. Scattato dalla quinta casella dello schieramento, l'italiano del team Ten Kate ha rimontato su Can Oncu e, dopo averlo passato, ha costruito un margine di vantaggio sufficiente per gestire la seconda metà gara.

Bo Bendsneyder 3°: ritorno sul podio dopo la tappa ad Assen Con il turco giunto al secondo posto nel giorno del suo compleanno, il vantaggio di Manzi in classifica sale a cinquanta punti. Al terzo posto una loro vecchia conoscenza, quel Bo Bendsneyder che mancava dal podio dalla tappa di Assen. Quarto al traguardo Roberto Garcia, che superando Filippo Farioli con una manovra al limite nell'ultimo giro ha rimediato una penalità ed è stato classificato dietro al bergamasco. Ottima prestazione di squadra, dunque, per MV Agusta Reparto Corse, inserita tra le Yamaha della top five.

Il resto della classifica: come sono andati gli italiani Grande prova anche per Simon Jespersen, la prima Ducati al traguardo con il suo sesto posto. Jaume Masià è dovuto partire ultimo per una squalifica post-Superpole ed è risalito furiosamente fino alla settima piazza, davanti a Oliver Bayliss, Philipp Oettl e Xavi Cardelus. Dodicesimo Federico Caricasulo, sedicesimo Leonardo Taccini, venticinquesimo Niccolò Antonelli dopo una scivolata. Out Raffaele De Rosa e Mattia Casadei, toccato da Masià in fase di sorpasso.