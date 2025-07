Sbk, Stefano Manzi nuovo pilota GRT Yamaha dal Mondiale 2026

Canepa: "Manzi ci ha impressionati, naturale il passaggio in Sbk"

"Innanzitutto, voglio ringraziare Dominique Aegerter per il suo impegno e il grande lavoro svolto non solo nelle ultime tre stagioni in WorldSBK, ma anche negli anni precedenti. Ha conquistato due titoli mondiali con Yamaha in Supersport prima di salire in Superbike nel 2023. Anche se il nostro percorso insieme in WorldSBK si conclude, stiamo valutando insieme alla sua gestione la possibilità di mantenerlo all'interno della famiglia Yamaha in futuro. Ora è il momento di promuovere un altro potenziale Campione del Mondo Supersport nella classe Superbike, e siamo felici di annunciare che Stefano Manzi passerà in WorldSBK con il GYTR GRT Yamaha Team il prossimo anno. È un altro esempio della nostra filosofia di crescita interna, valorizzando i giovani talenti già presenti nel nostro programma. In questi tre anni con Yamaha in Supersport, Stefano ha fatto grandi progressi e ci ha colpiti per il suo approccio professionale, che oggi lo vede leader del campionato con 59 punti di vantaggio. Anche nel recente test di Misano, dove ha debuttato sulla R1, ci ha impressionati, quindi per noi è stata una scelta naturale per il passaggio in Superbike. Speriamo che possa fare questo salto da Campione del Mondo".