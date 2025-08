Il circuito francese di Magny-Cours sarà protagonista del weekend con il GT World Challenge Europe, che scende in pista per il settimo appuntamento stagionale. Semaforo verde sabato dalle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW, si prosegue domenica dalle 15.15 su Sky Sport Max e NOW

Con Misano alle spalle si vola in Francia, a Magny Cours per la precisione, per il penultimo fine settimana della stagione Sprint del GTWC Europe. Il circuito francese di Nevers sarà la casa delle due gare sprint del weekend prima della pausa estiva. Il menu è di quelli interessanti, con la classifica che vede un avvincente testa a testa tra la BMW M4 #32 del WRT e la Mercedes-AMG #48 del MANN-FILTER entrambe a 106 punti con Van Der Linde/Weerts e Auer/Engel. Dovrà continuare la sua rincorsa la Ferrari #51 dell'AF Corse Francorchamps Motors di Rovera ed Abril per cercare di avvicinarsi alla vetta, distante ancora 32 punti, ma con grandi progressi fatti nelle ultime gare. La classifica della Gold Cup è invece dominata dall'Emil Frey Racing, con Lulham e Vermulen saldamente in testa.