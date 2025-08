GTWC, a Magny Cours Lamborghini sfiora la doppietta, ma gara 2 alla McLaren #59

Terminato l'ultimo round prima della pausa estiva della Sprint Cup del GT World Challenge: in gara 1 vince la Lamborghini di Jordan Pepper e Luca Englester, mentre in gara 2 successo della McLaren di Marvin Kirchofer e Benji Goethe. Prossimo appuntamento al Nurburgring, nell'ultimo weekend di agosto, per la penultima tappa endurance della stagione MOTORI, TUTTE LE NEWS

È andato in scena il Round 7 del GT World Challenge, con la quarta delle cinque tappe Sprint previste in stagione. In Francia, infatti, sul circuito di Nevers Magny Cours la doppia gara sprint, di cui gara 1 in notturna, è stata di nuovo un appuntamento spettacolare.

Gara 1 alla Lamborghini di Pepper ed Englester In gara 1 l'ha spuntata la Lamborghini #63 del GRT con Pepper e Engstler dopo una battaglia fino all'ultimo giro con la Porsche #96 del Rutronik grazie ad un super sorpasso di Pepper su Muller in ripartenza da una Full Course Yellow. Gara terminata dopo cinque curve per la Ferrari #51 di Alessio Rovera, scattato dalla quinta casella, colpito dalla McLaren #111 di Pla in staccata alla Adelaide nel primo giro. Sul podio, terza in entrambe le gare, anche la BMW #32 del WRT che stacca la Mercedes #48 in classifica e vola in testa al campionato.

