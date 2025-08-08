Esplora tutte le offerte Sky
Porsche, presentata la nuova 911 992.2 GT3 R EVO: in pista dal 2026

Motori
Ivan Nesta

Porsche ha presentato la nuova 911 992.2 GT3 R EVO, evoluzione della già straordinaria GT3 R, pronta a scendere in pista nella stagione 2026. Nessuna rivoluzione, ma un processo di perfezionamento con l’obiettivo di migliorare le performance dei piloti professionisti e rendere più 'facile' la vettura per i gentleman, categoria fulcro del mondo endurance

Porsche 911 992.2 GT3 R EVO: Lamborghini e Ferrari chiamano, Stoccarda risponde. Evoluta, bilanciata e perfezionata. A Zuffenhausen sanno bene che la perfezione è un concetto sempre più ricercato. Lo stanno facendo tutti i marchi che hanno presentato i loro nuovi gioielli GT3, dalle nuove auto alle versioni EVO. Proprio quest'ultima è la nuova Porsche 911 992.2 GT3 R EVO, evoluzione della già straordinaria GT3 R, pronta a scendere in pista nella stagione 2026. Un'auto migliorata e pensata si, per vincere, ma anche per rendere più comprendibile la 'regina di Stoccarda' anche ai team clienti, in modo da poter ambire a risultati sempre più importanti.

Nessuna rivoluzione, ma tanta evoluzione

In pieno stile Porsche, la nuova GT3 R EVO non rivoluziona, ma perfeziona. La base tecnica resta l'emblematico e caratteristico boxer aspirato da 4.2 litri a sei cilindri, che mantiene la potenza intorno ai 565 CV (soggetti a Balance of Performance), ma con una mappatura elettronica aggiornata e una risposta più progressiva a tutti i regimi. Gli obiettivi? Migliorare le performance dei piloti professionisti e rendere più 'facile' la vettura per i gentleman, categoria fulcro del mondo endurance.

porsche 911 gt3 evo presentazione
Cosa è cambiato nello specifico

  • Aerodinamica: il frontale ridisegnato e il nuovo pacchetto posteriore garantiscono più carico e meno 'drag'. Punto critico fin'ora per Porsche che in termini di velocità di punta ha sempre sofferto un po' rispetto alla concorrenza, soprattutto in piste importanti come Spa-Francorchamps o Le Mans.
  • Assetto e telaio: le sospensioni ora offrono un range di regolazioni più ampio e di facile interpretazione. Pesi distribuiti diversamente per essere più efficaci e stabili in curva e nella gestione dello pneumatico.
  • Elettronica: principalmente ABS e controllo di trazione sono stati aggiornati, migliore efficienza e facilità nel setting e più modulabilità, in ottica di long stint e di condizioni di scarsa aderenza o misto pioggia e asciutto.

Le modifiche sono state fatte con l'obiettivo di migliorare la competitività, alzare l'asticella, rispondere alla concorrenza e soprattutto, vincere. Dall'ufficiale al privato, permettere a questa vettura di essere capita più facilmente in modo da estrarne tutto l'enorme potenziale.

Quando in pista?

L'omologazione della nuova 992.2 R Evo è prevista per la stagione 2026, proprio come Lamborghini e Ferrari con Temerario e 296 GT3 Evo, con esordio atteso, forse, per la 24 Ore di Daytona e, successivamente, nel WEC, GT World Challenge e ADAC GT Masters. La fiducia a Stoccarda è alta e i primi test in pista hanno portato risultati importanti anche in comparazione con la precedente versione. La Porsche 911 992.2 GT3 R EVO non stravolge, ma evolve con precisione chirurgica e ovviamente l'evoluzione non si limita solo al mondo GT3 ma anche al mondo stradale e Cap. La 992.2 esordirà infatti nel Porsche Cup nel 2026. Insomma, la prossima stagione prevede grandi novità per un mondo, come quello del motorsport, sempre più ricco di novità. Lamborghini e Ferrari hanno chiamato, Porsche ha risposto. Possiamo aspettarci altro?

