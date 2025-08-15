A Uddevalla va in scena il primo vero scontro diretto tra i quattro protagonisti del Mondiale MXGP 2025: Febvre e Coenen divisi da 9 punti, con Gajser e Herlings pronti a inserirsi nella lotta iridata. Tracciato equilibrato e spettacolo garantito, con outsider di lusso come Coldenhoff, Bonacorsi, Seewer e Fernandez. Appuntamento in diretta su Sky Sport Arena con gara 1 alle 14.00 e gara 2 alle 17.00
Nel classico teatro svedese di Uddevalla andrà in scena il primo vero scontro diretto tra i migliori quattro piloti del Mondiale motocross 2025. Dopo oltre tre mesi di stop per l'infortunio rimediato al GP della Svizzera, Tim Gajser torna finalmente in gara. A lui si aggiunge un Jeffrey Herlings in progressivo recupero di forma. Entrambi sono pronti a inserirsi nella lotta tra i due antagonisti alla corona finale: Romain Febvre e Lucas Coenen, divisi da appena nove punti in classifica dopo lo scorso GP del Belgio.
Occhi puntati anche sulle Fantic di Coldenhoff e Bonacorsi
Il tracciato svedese, con fondo medio-morbido (quasi ghiaioso), non favorisce nessuno in particolare e promette equilibrio assoluto. Questa volta il duello iridato potrebbe trasformarsi in un acceso confronto a quattro, con tutti potenzialmente in grado di salire sul gradino più alto del podio. Dietro ai big, fari puntati sulle Fantic di Glenn Coldenhoff e Andrea Bonacorsi, in gran spolvero a Lommel, senza dimenticare la Ducati di Jeremy Seewer e la Honda di Ruben Fernandez, sempre pronte a sorprendere.
Appuntamento su Sky
Un GP da seguire senza perdere un salto, tutto in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) con gara 1 alle 14.00 e gara 2 alle 17.00.