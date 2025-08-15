A Uddevalla va in scena il primo vero scontro diretto tra i quattro protagonisti del Mondiale MXGP 2025: Febvre e Coenen divisi da 9 punti, con Gajser e Herlings pronti a inserirsi nella lotta iridata. Tracciato equilibrato e spettacolo garantito, con outsider di lusso come Coldenhoff, Bonacorsi, Seewer e Fernandez. Appuntamento in diretta su Sky Sport Arena con gara 1 alle 14.00 e gara 2 alle 17.00

