Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MXGP è in Svezia, il Mondiale si infiamma: è sfida tra Febvre, Coenen, Gajser e Herlings

Motori

Marco Gualdani

A Uddevalla va in scena il primo vero scontro diretto tra i quattro protagonisti del Mondiale MXGP 2025: Febvre e Coenen divisi da 9 punti, con Gajser e Herlings pronti a inserirsi nella lotta iridata. Tracciato equilibrato e spettacolo garantito, con outsider di lusso come Coldenhoff, Bonacorsi, Seewer e Fernandez. Appuntamento in diretta su Sky Sport Arena con gara 1 alle 14.00 e gara 2 alle 17.00

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Nel classico teatro svedese di Uddevalla andrà in scena il primo vero scontro diretto tra i migliori quattro piloti del Mondiale motocross 2025. Dopo oltre tre mesi di stop per l'infortunio rimediato al GP della Svizzera, Tim Gajser torna finalmente in gara. A lui si aggiunge un Jeffrey Herlings in progressivo recupero di forma. Entrambi sono pronti a inserirsi nella lotta tra i due antagonisti alla corona finale: Romain Febvre e Lucas Coenen, divisi da appena nove punti in classifica dopo lo scorso GP del Belgio.

Occhi puntati anche sulle Fantic di Coldenhoff e Bonacorsi

Il tracciato svedese, con fondo medio-morbido (quasi ghiaioso), non favorisce nessuno in particolare e promette equilibrio assoluto. Questa volta il duello iridato potrebbe trasformarsi in un acceso confronto a quattro, con tutti potenzialmente in grado di salire sul gradino più alto del podio. Dietro ai big, fari puntati sulle Fantic di Glenn Coldenhoff e Andrea Bonacorsi, in gran spolvero a Lommel, senza dimenticare la Ducati di Jeremy Seewer e la Honda di Ruben Fernandez, sempre pronte a sorprendere.

Appuntamento su Sky

Un GP da seguire senza perdere un salto, tutto in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) con gara 1 alle 14.00 e gara 2 alle 17.00.

Motori: Altre notizie

Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

Mara Sangiorgio

Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

LA RICOSTRUZIONE

Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

GLI ORARI

Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...

Budapest, le possibili strategie per il GP

pit-stop

Con le indicazioni fornite da Pirelli, andiamo a scoprire quali possono essere le strategie da...

Leclerc in pole, Ferrari sogna: GP alle 15 su Sky

f1, ultime news

La Rossa a caccia del primo successo stagionale dopo la pole ottenuta ieri da Leclerc. Con lui in...
Vai alla sezione