Ultime due settimane di gara per la IndyCar, lo sprint finale ha inizio questo weekend nello storico teatro di Milwaukee. Palou già Campione, ma lo spagnolo ha ancora fame e vuole eguagliare altri record. Lotta aperta per il terzo posto tra Dixon, Lundgaard e Kirkwood, mentre Prema conta su Shwartzman per il titolo di Rookie of the Year. Gara in diretta domenica 24 agosto alle ore 20.10 su Sky Sport F1 e in streaming anche su NOW MOTORI, TUTTE LE NEWS

A Portland Alex Palou ha conquistato il quarto titolo in largo anticipo, ma la IndyCar ha ancora due tappe da affrontare. Nel fine settimana la spettacolare serie americana torna in Wisconsin per il penultimo atto stagionale e a fare da teatro è il Milwaukee Mile, storico ovale da un miglio inaugurato nel 1903 e tornato nel calendario della IndyCar nel 2024 dopo dieci anni di assenza. Quest'anno il format è cambiato, preferendo una corsa da 250 giri alle due di un anno fa.

Palou a caccia di altri record, battaglia aperta per il terzo posto Se Palou punta alla nona vittoria per mettersi nella scia dei grandi A. J. Foyt e Al Unser Sr., a cui appartiene il record di 10 vittorie in una stagione, tutti gli altri perseguono l'obiettivo di raccogliere le ultime soddisfazioni in una stagione dominata dal numero 10 di Ganassi. Pato O'Ward, vincitore di Gara 1 l'anno scorso, ha il secondo posto tra le mani, vantando 74 lunghezze di margine su Scott Dixon, il cui terzo posto è messo a rischio da Christian Lundgaard e un Kyle Kirkwood rivelatosi meno incisivo nella seconda metà del campionato. I tre piloti citati sono racchiusi in soli 24 punti a fronte dei 108 ancora disponibili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NTT INDYCAR SERIES (@indycar)

Power, Milwaukee e Nashville importanti per contratto con Penske Al sesto posto incontriamo Will Power, fresco della vittoria nel GP di Portland. Il 44enne australiano, vincitore a Milwaukee nel 2014, ha regalato l'unica gioia al Team Penske, ma le strade dei due potrebbero separarsi nel caso in cui la squadra del Capitano decidesse di non rinnovare il contratto al due volte Campione e vincitore della Indy500 del 2018. Con il successo in Oregon Power ha superato Felix Rosenqvist, Colton Herta e Marcus Armstrong, fresco di rinnovo con Meyer Shank Racing, tutti seguiti da quel David Malukas che potrebbe ereditare il sedile di Power a partire dal 2026.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NTT INDYCAR SERIES (@indycar)

Shwartzman vs Foster: Prema in lotta per il titolo Rookie of the Year Tra gli elementi di interesse non può che inserirsi la lotta per il titolo di Rookie of the Year, assegnato al miglior esordiente. La battaglia vede protagonista l'Italia, rappresentata da Prema e, nello specifico, da Robert Shwartzman, Poleman della Indy500. L'israeliano ha solamente 6 punti di svantaggio rispetto a Louis Foster - portacolori del team Rahal – e negli ovali ha ampiamente dimostrato di saperci fare, come testimoniato anche dal nono posto ottenuto nella seconda gara dell'Iowa. Prema, inoltre, arriva da una serie di gare davvero convincenti con un Callum Ilott che tra Toronto e Portland ha intascato un ottavo e due sesti posti. Vedremo se a Milwaukee e Nashville la squadra veneta avrà modo di fare ulteriori passi avanti per chiudere una prima stagione convincente nonostante le numerose difficoltà legate alla natura di una serie difficilissima da comprendere e ultracompetitiva.

Milwaukee 250: statistiche, info e strategie Nell'arco delle 117 gare corse dal 1937 il più vincente è stato Rodger Ward, a quota sette successi tra il 1957 ed il 1963. Da evidenziare il primato di Jim Clark datato proprio 1963, quando l'inglese fu il primo a vincere una gara americana con una monoposto a motore posteriore (Lotus), primeggiando nella seconda gara corsa a Milwaukee quell’anno. Tra i piloti in attività menzioniamo gli acuti di Scott Dixon (2009), Will Power (2014), Pato O'Ward e Scott McLaughlin, vincitori nelle due gare corse nel 2024. Quanto alle squadre, i numeri mettono il Team Penske nel ruolo di favorito grazie alle nove vittorie. Seguono Andretti (5), Ganassi (4), il team Rahal (2) e Arrow McLaren (1). La gara è impostata sulla distanza di 250 giri e dovrebbe richiedere quattro pit stop applicando anche un pò di risparmio carburante nel caso in cui la Pace Car non fosse protagonista. Il miglio, caratterizzato da un leggero banking nelle quattro curve (9.2°), offre una storia lunghissima, partita dal AAA Championship Car, passata per USAC, CART e Champ Car per poi subire una brusca interruzione con la IndyCar nel 2015 a causa dello scontro tra Andretti Sports Marketing - promotore dell'evento – e Andretti Autosport, con il team di Michael accusato di aver usato i fondi del gruppo di promozione per colmare i debiti causati nel 2014 dal mancato rispetto degli accordi da parte dello sponsor di James Hinchcliffe. Come accennato, nel 2024 la corsa è finalmente tornata nel calendario ed entrambe le gare sono state molto movimentate.