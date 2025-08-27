Esplora tutte le offerte Sky
Riparte la F1 nel fine settimana di Sky, ma non solo. L'ampia programmazione sui motori prevede anche il ritorno del WRC, che sbarca nella città di Encarnación per il Rally del Paraguay. Sabato alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW la prima TV Stage; alle 19 – Sky Sport MotoGP e NOW – la seconda

Il Rally del Paraguay 2025 è la decima tappa del Mondiale di Rally ed è la prima volta che questo Paese ospita una gara del WRC. Si terrà a Encarnación, la città situata al confine con l’Argentina, già conosciuta per aver ospitato il Trans Itapúa Rally. La caratteristica principale di questo rally è l’alta velocità, con un’aderenza che varierà spesso da un tratto all’altro del percorso. Anche il meteo giocherà un ruolo decisivo: l’estate in Paraguay è caratterizzata da piogge improvvise e forti acquazzoni, capaci di modificare rapidamente le condizioni della pista. Il programma inizierà sabato 30 agosto alle 12:30.

WRC: il Rally del Paraguay su Sky

Sabato 30 agosto

  • Ore 12.30: TV Live Stage 1
  • Ore 19: TV Live Stage 2

 

Domenica 31 agosto

  • Ore 15: TV Live Stage 3
  • Ore 18: TV Live Stage 4

