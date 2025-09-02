Dopo l’ultima vittoria del pilota del team Penske ha ipotecato il quarto titolo consecutivo alimentando anche le voci su un possibile approdo in Formula 1 nella prossima stagione

TUTTE LE NEWS SUI MOTORI

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare un 2025 come quello vissuto da tutti gli appassionati di questa categoria automotoristica. Nessuno. Neppure in primis il campione Alex Palou, che l’ultima cosa che avrebbe mai pensato era quella di dominare in questo modo la stagione, mettendosi in tasca il quarto titolo consecutivo. Ha dominato da subito e lo ha fatto nel modo più incredibile in assoluto. Si è appropriato del quarto titolo eguagliando piloti come Sebastien Bourdais, Mario Andretti e Dario Franchitti. Si è dimostrato da subito a suo agio, come nessun altro nel gestire queste monoposto ibride, nel leggere la gara e controllare consumi delle gomme e carburante, finendo per lasciare veramente poco spazio agli avversari.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Un solo neo inizialmente, quello cancellato in fretta, di essere considerato un pilota non proprio completo, dato che i tre titoli conquistati in precedenza, non prevedevano successi sugli ovali. E probabilmente non ci credeva neppure lui, quando alla Indy 500 ha visto la bandiera a scacchi calare davanti ai suoi occhi con lui in testa. Una magia indimenticabile. È stato il primo successo della carriera in un ovale, conquistato nella gara più veloce, tritura macchine e piloti, imprevedibile e difficile al mondo.