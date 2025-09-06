Un Razgatlioglu imprendibile vince Gara 1 di Superbike a Magny-Cours, mentre Bulega è secondo davanti ad Alex Lowes. Il gemello Sam scivola mentre è quarto, ne approfitta Petrucci. Locatelli 5º partendo dal fondo della griglia MOTOGP, TUTTE LE NEWS

Sulla sua pista preferita Toprak Razgatlioglu non fa prigionieri e conquista di prepotenza Gara 1, dopo aver fatto sua la pole position nella Superpole. Il nuovo record della pista di Magny-Cours (1'34"930, primo giro di sempre sotto il 35" per la Superbike) è stato il viatico al dominio nella corsa, vinta con margine e un passo in arrivabile. Per il turco è la nona vittoria in Superbike in Francia, la settantatreesima in carriera.

Razgatlioglu allunga in classifica e Bulega rincorre Il suo margine di vantaggio in classifica sale a trentuno punti, in virtù del secondo posto del rivale in campionato Nicolò Bulega. Dopo una partenza non perfetta, che lo ha portato fino la quarta posizione, l'emiliano ha rimontato sui gemelli Lowes per conquistare in solitudine la piazza d'onore. Alex Lowes ha chiuso alle sue spalle conquistando il secondo podio dell'anno con la Bimota, mentre Sam è scivolato nelle ultime fasi scalando dal quarto al nono posto. Ne ha beneficiato Danilo Petrucci, che è stato anche il migliore tra i piloti appartenenti a squadre indipendenti.