Superbike a Magny Cours, Gara 1: 9^ vittoria per Razgatlioglu in Francia, Bulega è secondosbk
Un Razgatlioglu imprendibile vince Gara 1 di Superbike a Magny-Cours, mentre Bulega è secondo davanti ad Alex Lowes. Il gemello Sam scivola mentre è quarto, ne approfitta Petrucci. Locatelli 5º partendo dal fondo della griglia
Sulla sua pista preferita Toprak Razgatlioglu non fa prigionieri e conquista di prepotenza Gara 1, dopo aver fatto sua la pole position nella Superpole. Il nuovo record della pista di Magny-Cours (1'34"930, primo giro di sempre sotto il 35" per la Superbike) è stato il viatico al dominio nella corsa, vinta con margine e un passo in arrivabile. Per il turco è la nona vittoria in Superbike in Francia, la settantatreesima in carriera.
Razgatlioglu allunga in classifica e Bulega rincorre
Il suo margine di vantaggio in classifica sale a trentuno punti, in virtù del secondo posto del rivale in campionato Nicolò Bulega. Dopo una partenza non perfetta, che lo ha portato fino la quarta posizione, l'emiliano ha rimontato sui gemelli Lowes per conquistare in solitudine la piazza d'onore. Alex Lowes ha chiuso alle sue spalle conquistando il secondo podio dell'anno con la Bimota, mentre Sam è scivolato nelle ultime fasi scalando dal quarto al nono posto. Ne ha beneficiato Danilo Petrucci, che è stato anche il migliore tra i piloti appartenenti a squadre indipendenti.
Locatelli 5° dopo la caduta in Superpole e una grande rimonta
Piccolo capolavoro per Andrea Locatelli, scattato ventuduesimo a causa di una caduta in Superpole e splendido quinto al traguardo. Ad aiutarlo parzialmente ci ha pensato una doppia carambola al primo giro: alla curva tredici Yari Montella è scivolando coinvolgendo Andrea Iannone e Jonathan Rea, mentre pochi metri più avanti Xavi Vierge è entrato in collisione con Alvaro Bautista. Dietro a Locatelli la Yamaha GRT di Remy Gardner, poi Axel Bassani e Dominique Aegerter. Top ten per il già citato Sam Lowes e Bahattin Sofuoglu, dodicesimo Michael Ruben Rinaldi.