Supersport e WorldWCR a Magny-Cours: capolavoro di Manzi, vincono anche Veneman e Herrera

magny-cours
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Prima posizione in Gara 1 a Magny-Cours per Manzi, che rischia di cadere e poi recupera quasi un secondo su Oncu. Debutto stellare per Surra, 3° da sostituto. Veneman beffa Vannucci in Supersport 300, mentre nel WorldWCR si impone Herrera

Prima giornata di gare a Magny-Cours per le classi Supersport e il WorldWCR che va in archivio. Partendo dalla middle class, Stefano Manzi si è reso protagonista di un vero capolavoro al termine di una gara di coppia con Can Oncu: al penultimo giro il pilota del team Ten Kate si è salvato da una caduta alla curva tredici, dove gli si è chiuso l'anteriore; Oncu l'ha sfilato (con contatto) e ha preso un margine di circa nove decimi, che l'italiano ha colmato con un giro mostruoso fino a riconquistare la posizione in quella stessa curva, complice un ultimo giro lento del turco. 

Ancora Italia: Surra subito al podio al suo debutto

Il margine di Manzi in classifica sale a sessantaquattro punti, ma non è il solo italiano a poter festeggiare, perché con un debutto strepitoso Alberto Surra, sostituto dell'infortunato Aldi Mahendra per Yamaha Evan Bros, conquista la terza posizione. Giunto dietro a Lucas Mahias, il torinese ha beneficiato di una sua penalità per taglio di variante guadagnando il podio. Oltre a Mahias, buona gara anche di Corentin Perolari, quinto assoluto e primo tra i piloti del Challenge. Caduto Federico Caricasulo mentre lottava per la top-5, l'Italia piazza in zona punti Filippo Farioli (settimo), Raffaele De Rosa (tredicesimo) e Niccolò Antonelli (quindicesimo)

Supersport 300: vince Veneman, Vannucci 2° dopo super rimonta

In Supersport 300 una bellissima lotta a tre piloti premia Loris Veneman, che dopo la pole position di ieri corona il ritorno nella categoria con una vittoria. Grande gara di Matteo Vannucci, scattato ventinovesimo e beffato per la vittoria solo all'ultima curva. Il pilota di Bagno a Ripoli torna sul podio per la prima volta da Aragon 2023, tenendosi dietro l'arrembrante Carter Thompson. Philipp Tonn è quarto al rientro da un infortunio, subito davanti al compagno di squadra Jeffrey Buis. A punti Mirko Gennai (settimo) e Marco Gaggi (tredicesimo)

WorldWCR, ancora Herrera: Ponziani 4^ in rimonta

Nel WorldWCR arriva la quinta vittoria in stagione per Maria Herrera, in testa fin dai primi metri e mai impensierita dalle inseguitrici. Chloe Jones, infatti, non è mai riuscita a portarle un attacco e si è dovuta accontentare del terzo secondo posto di fila, mentre a chiudere il podio è stata una Beatriz Neila meno brillante che in altre occasioni. Quarta in rimonta Roberta Ponziani davanti a Lucie Boudesseul, mentre il team GRT festeggia il bel sesto posto di Natalia Rivera, ma raccoglie la caduta di Sara Sanchez. Ventitreesima Beatrice Barbera.

