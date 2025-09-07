Due capolavori in due gare per Stefano Manzi a Magny-Cours, l’ennesima prova di forza del pilota più forte della classe Supersport. Dopo il prodigioso recupero all’ultimo giro nella corsa del sabato, nell’ultimo terzo di Gara 2 l’italiano ha ricucito un gap di oltre tre secondi da Can Oncu, accumulato dopo l’highside di Alberto Surra davanti a lui. Questo forcing gli ha permesso di attaccare all’ultimo giro, alla variante Imola, senza lasciare scampo al rivale turco. Per Manzi è la nona vittoria in stagione e il suo margine in classifica sale a sessantanove punti. Yamaha conquista con tre tappe di anticipo il campionato costruttori. Doppia seconda posizione dunque per Oncu, mentre con la caduta di Surra nelle prime fasi si è aperta la caccia al terzo posto. A spuntarla è stato Tom Booth-Amos su Triumph, davanti a Jeremy Alcoba (al miglior risultato in stagione con la Kawasaki Ninja 636) e a Corentin Perolari, ancora quinto e primo nel Challenge europeo. Buona prestazione per Simon Jespersen, sesto, seguito da Filippo Farioli; top ten chiusa da Philipp Oettl, Jaume Masià e Oliver Bayliss.