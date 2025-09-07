Supersport, altro capolavoro di Manzi in Gara 2 a Magny-Coursmagny-cours
Altra vittoria per Manzi in Supersport, rimontando su Oncu fino al successo di Gara 2. A podio Booth-Amos davanti ad Alcoba, settimo Farioli. In Supersport 300 Salvador precede Vannucci, mentre nel WorldWCR è Neila a sorridere. Quarta Ponziani
Due capolavori in due gare per Stefano Manzi a Magny-Cours, l’ennesima prova di forza del pilota più forte della classe Supersport. Dopo il prodigioso recupero all’ultimo giro nella corsa del sabato, nell’ultimo terzo di Gara 2 l’italiano ha ricucito un gap di oltre tre secondi da Can Oncu, accumulato dopo l’highside di Alberto Surra davanti a lui. Questo forcing gli ha permesso di attaccare all’ultimo giro, alla variante Imola, senza lasciare scampo al rivale turco. Per Manzi è la nona vittoria in stagione e il suo margine in classifica sale a sessantanove punti. Yamaha conquista con tre tappe di anticipo il campionato costruttori. Doppia seconda posizione dunque per Oncu, mentre con la caduta di Surra nelle prime fasi si è aperta la caccia al terzo posto. A spuntarla è stato Tom Booth-Amos su Triumph, davanti a Jeremy Alcoba (al miglior risultato in stagione con la Kawasaki Ninja 636) e a Corentin Perolari, ancora quinto e primo nel Challenge europeo. Buona prestazione per Simon Jespersen, sesto, seguito da Filippo Farioli; top ten chiusa da Philipp Oettl, Jaume Masià e Oliver Bayliss.
Supersport, l'ordine d'arrivo di Gara 2
Supersport, la classifica dopo Magny-Cours
In Supersport 300 vince Salvador, 2° Vannucci
In Supersport 300 arriva il primo successo stagionale di David Salvador, che porta la Kawasaki del team ProDina in cima al podio. Nuovamente secondo Matteo Vannucci, bravo a districarsi in una gara di gruppo così come Carter Thompson, che replica il terzo posto di ieri. Quarta posizione per Daniel Mogeda seguito dal leader di campionato Benat Fernandez, che allunga in classifica e sale a undici punti di vantaggio su Salvador. Caduta all’ultimo giro per Jeffrey Buis, che coinvolge Loris Veneman. A punti Mirko Gennai (settimo), Marco Gaggi (undicesimo) e Gianmaria Ibidi (quindicesimo).
Supersport 300, l'ordine d'arrivo di Gara 2
Supersport 300, la classifica dopo Magny-Cours
Neila trionfa nel WordlWCR: sorpasso all'ultima chicane su Jones
Nel WorldWCR Beatriz Neila fa il colpaccio, vincendo Gara 2 con un attacco perentorio su Chloe Jones all’ultima chicane. L’inglese conquista il quarto secondo posto consecutivo e precede la new entry Lucie Boudesseul, che trova il primo podio nell’appuntamento di casa. Maria Herrera chiude quarta davanti a Roberta Ponziani, mantenendo solo sei punti di margine su Neila nella generale. Ventiduesima Beatrice Barbera.