Come da tradizione Monza ha incoronato il campione della Porsche Supercup, stavolta al termine di una gara dettata sin da subito da un bel caos. A laurearsi campione è stato il Porsche Junior Driver Alessandro Ghiretti, bravo a difendersi nell’ultimo weekend da Robert de Haan. Il francese di Schumacher CLRT ha tagliato il traguardo alle spalle del vincitore Wouter Boerekamps, il cui ritmo eccezionale è servito a liberarsi sia di Ghiretti sia di Marvin Klein allo spegnimento dei semafori. A conti fatti le partenze sono state due, la prima dalla griglia e la seconda lanciata. Nel primo giro Boerekamps è saltato davanti a Ghiretti e Klein con un gran sorpasso all’esterno della prima variante, ma la direzione gara è stata costretta a sospendere la corsa per l’incidente di Jaap van Lagen e Horst Felix Felbermayr, con il primo che ha attraversato tutta la pista prima di Lesmo 2 dopo aver provato a farsi spazio andando con tutte e quattro le ruote sull’erba. La Porsche fuori controllo di van Lagen ha incrociato la traiettoria di Felbermayr ed entrambi hanno terminato la corsa con le barriere, la cui riparazione è stata necessaria prima della ripartenza.