A Monza Alessandro Ghiretti mette in bacheca il titolo 2025 della Porsche Supercup. Il secondo posto basta al francese per battere de Haan, quarto. A vincere l’ultimo appuntamento un eccezionale Wouter Boerekamps, che si sblocca trionfando per la prima volta nella categoria
Come da tradizione Monza ha incoronato il campione della Porsche Supercup, stavolta al termine di una gara dettata sin da subito da un bel caos. A laurearsi campione è stato il Porsche Junior Driver Alessandro Ghiretti, bravo a difendersi nell’ultimo weekend da Robert de Haan. Il francese di Schumacher CLRT ha tagliato il traguardo alle spalle del vincitore Wouter Boerekamps, il cui ritmo eccezionale è servito a liberarsi sia di Ghiretti sia di Marvin Klein allo spegnimento dei semafori. A conti fatti le partenze sono state due, la prima dalla griglia e la seconda lanciata. Nel primo giro Boerekamps è saltato davanti a Ghiretti e Klein con un gran sorpasso all’esterno della prima variante, ma la direzione gara è stata costretta a sospendere la corsa per l’incidente di Jaap van Lagen e Horst Felix Felbermayr, con il primo che ha attraversato tutta la pista prima di Lesmo 2 dopo aver provato a farsi spazio andando con tutte e quattro le ruote sull’erba. La Porsche fuori controllo di van Lagen ha incrociato la traiettoria di Felbermayr ed entrambi hanno terminato la corsa con le barriere, la cui riparazione è stata necessaria prima della ripartenza.
Ripristinata la griglia originale, la gara è ripartita e anche il secondo via ha visto Boerekamps all’attacco sia di Klein che di Ghiretti, superati nell’arco di pochi km prendendo quel primo posto mantenuto fino alla bandiera a scacchi. Ghiretti, invece, non ha avuto troppi problemi a mettere entrambe le mani sul titolo, sfruttando la presenza di Mathys Jaubert alle sue spalle per tenere a distanza Robert de Haan (coinvolto in un duro contatto con Theo Oeverhaus dopo la Roggia), accontentatosi così del secondo posto in campionato. Grande soddisfazione, quindi, per Ghiretti, classe 2002 francese in passato legato al junior team Sauber prima di entrare nella famiglia Porsche, con cui corre dal 2021. Delusione, invece, per Marvin Klein, partito da una Pole Position non sfruttata a dovere. Il francese ha avuto un’incertezza allo spegnimento dei semafori ed è stato investigato per falsa partenza, evitando però la penalità. Anche nella ripartenza post-bandiera rossa Klein si è fatto sorprendere da Ghiretti e Boerekamps, ma la brutta notizia è arrivata dopo la gara: tre secondi di penalità per aver tagliato e tratto vantaggio, scendendo in ottava posizione. Doppio arrivo in zona punti per i colori italiani grazie al 14° posto di Aldo Festante ed al 15° di Francesco Braschi, bravi a cavarsela in una gara piuttosto combattuta. Niente bandiera a scacchi, invece, per Filippo Fant, wild card del weekend.