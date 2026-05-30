Supersport, Zaccone vince Gara 1 ad Aragon. La Sportbike a Salvador

Prima vittoria in carriera per Zaccone, che riporta il team Althea in vetta alla Supersport. Arenas è secondo e allunga in classifica, Booth-Amos ritrova il podio. In Sportbike arriva la prima vittoria per Salvador, seguono Artigas e Seabright. Ieraci unfit per Gara 2
Suona l'inno italiano nel cielo di Aragon, cortesia di Alessandro Zaccone e del team Ecosantagata Althea. In una Supersport 2026 che parla spesso la nostra lingua, ma principalmente grazie alle squadre e a un costruttore come Ducati, il pilota di Saludecio è il primo italiano a vincere una gara da Stefano Manzi lo scorso anno. Un successo dal doppio significato, perché arrivato su una delle piste preferite di Zaccone, ma soprattutto perché dedicato al fondatore del team Genesio Bevilacqua (scomparso prima dell'inizio della stagione). Gara 1 è stata condotta quasi interamente dal poleman Albert Arenas, velocissimo nei tratti misti di Aragon, ma in grave difficoltà nell'ultimo settore con una Yamaha poco performante in velocità di punta. Il punto debole dello spagnolo è coinciso con uno dei punti forti di Zaccone, dotato di una Ducati Panigale V2 molto rapida in allungo. L'attacco è arrivato proprio all'ultimo giro, sul rettilineo opposto a quello del traguardo, senza lasciare spazio a una risposta di Arenas che può comunque guardare il bicchiere mezzo pieno: il suo margine in classifica sale a 31 punti su Valentin Debise e 45 su Jaume Masià. Tom Booth-Amos completa il podio, bissando quello ottenuto in Gara 1 ad Assen. Quarto posto per Roberto Garcia seguito da Masià, che chiude quinto battendo in volata Aldi Mahendra. Matteo Ferrari vince il duello con Debise per la settima piazza, mentre la top ten è chiusa da Simon Jespersen e Philipp Oettl. A punti Filippo Farioli, tredicesimo, e il poleman dell’edizione 2025 Mattia Casadei, quindicesimo in un weekend caratterizzato da due scivolate.
Sportbike, Vannucci chiude al 5° posto
In Sportbike David Salvador ottiene la prima vittoria stagionale, in una Gara 1 spezzata in due tronconi dalla bandiera rossa dovuta alla caduta di Taiyo Aksu. Nella "sprint" di cinque giri che ha completato la giornata, lo spagnolo di Kawasaki ProDina XCI ha cementato il proprio ruolo di leader del campionato battendo Xavi Artigas e Fenton Seabright, al primo podio mondiale. Antonio Torres è quarto davanti al migliore degli italiani Matteo Vannucci, poi Carter Thompson e Loris Veneman. A punti Alessandro Di Persio (nono), Elia Bartolini (dodicesimo), Mirko Gennai (tredicesimo) e Marco Gaggi (quindicesimo). Caduto al primo giro Bruno Ieraci, che dovrà saltare Gara 2 per la lussazione della spalla sinistra.