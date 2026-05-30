Supersport, Zaccone vince Gara 1 ad Aragon. La Sportbike a Salvador

Suona l'inno italiano nel cielo di Aragon, cortesia di Alessandro Zaccone e del team Ecosantagata Althea. In una Supersport 2026 che parla spesso la nostra lingua, ma principalmente grazie alle squadre e a un costruttore come Ducati, il pilota di Saludecio è il primo italiano a vincere una gara da Stefano Manzi lo scorso anno. Un successo dal doppio significato, perché arrivato su una delle piste preferite di Zaccone, ma soprattutto perché dedicato al fondatore del team Genesio Bevilacqua (scomparso prima dell'inizio della stagione). Gara 1 è stata condotta quasi interamente dal poleman Albert Arenas, velocissimo nei tratti misti di Aragon, ma in grave difficoltà nell'ultimo settore con una Yamaha poco performante in velocità di punta. Il punto debole dello spagnolo è coinciso con uno dei punti forti di Zaccone, dotato di una Ducati Panigale V2 molto rapida in allungo. L'attacco è arrivato proprio all'ultimo giro, sul rettilineo opposto a quello del traguardo, senza lasciare spazio a una risposta di Arenas che può comunque guardare il bicchiere mezzo pieno: il suo margine in classifica sale a 31 punti su Valentin Debise e 45 su Jaume Masià. Tom Booth-Amos completa il podio, bissando quello ottenuto in Gara 1 ad Assen. Quarto posto per Roberto Garcia seguito da Masià, che chiude quinto battendo in volata Aldi Mahendra. Matteo Ferrari vince il duello con Debise per la settima piazza, mentre la top ten è chiusa da Simon Jespersen e Philipp Oettl. A punti Filippo Farioli, tredicesimo, e il poleman dell’edizione 2025 Mattia Casadei, quindicesimo in un weekend caratterizzato da due scivolate.