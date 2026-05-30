Seconda giornata del Rally del Giappone e Toyota ancora sugli scudi. Non più con cinque vetture nei primi cinque posti -visto l'incidente che nella speciale 10 ha tolto di scena Oliver Solberg, mentre era secondo- ma al comando della corsa -e saldamente- con il poker di vetture rimaste in gara. Ed è Elfyn Evans sempre più leader dell'ultimo evento stagionale su asfalto dopo le prime 14 prove, con Ogier secondo a 17"8. La prima delle Hyundai è quella di Fourmaux, soltanto quinto in un week end davvero difficile per la casa coreana, che conferma le difficoltà su asfalto per una macchina nata male e senza dubbio dimostratasi molto più competitiva sullo sterrato del Portogallo. Presenza impalpabile, invece e come sempre, quella delle M-Sport Ford. Nel WRC2 prosegue la marcia decisa della Lancia Ypsilon di Nikolay Gryazin, ancora leader davanti allo spagnolo Cachòn (su Toyota), nell'ottimo debutto assoluto nipponico della casa controllata da Stellantis. Nella notte fra sabato e domenica le dirette conclusive su Sky.