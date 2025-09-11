Sport, cinema e velocità al femminile si sono incontrati al parco Leolandia in occasione della proiezione in anteprima nazionale del film di animazione "Grand Prix" , distribuito da Notorious Pictures, nelle sale italiane da giovedì 11 settembre. A dare un volto concreto alla passione per i motori che caratterizza il titolo del film è intervenuta Ginevra Panzeri, giovane promessa delle monoposto italiane e non solo, già madrina in occasione della presentazione del film al Giffoni Film Festival. All'evento ha partecipato anche Carlo Vanzini , telecronista della Formula 1 su Sky Sport, che ha prestato la voce al commentatore della gara nella versione italiana del film.

Panzeri: "Le prossime gare sono le più importanti della mia vita"

La trama del film si intreccia perfettamente con la vita e le ambizioni di Ginevra Panzeri, simbolo concreto di quella determinazione femminile che il film vuole celebrare. A soli 16 anni, Ginevra ha debuttato nella Formula 4 ed è entrata nel team AKM Motorsport, guidato da Marco Antonelli, padre del pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. A luglio ha preso parte al primo appuntamento stagionale dell’E4 Championship al circuito Paul Ricard e sarà nuovamente in pista con AKM Motorsport al Mugello dal 12 al 14 settembre e a Monza dal 24 al 26 ottobre, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i suoi risultati, supportata anche dallo stesso parco Leolandia, sponsor ufficiale di Ginevra: "Mi sto allenando intensamente in vista delle prossime gare, che considero le più importanti della mia vita – ha dichiarato Ginevra Panzeri a margine della proiezione del film –. Il mio sogno è arrivare un giorno in Formula 1, ma allo stesso tempo ho l'ambizione di laurearmi in ambito educativo. Credo che nella vita non basti avere dei sogni: bisogna anche avere il coraggio di mettersi in gioco per conquistarli. Per me quello che conta davvero è dare sempre il meglio di sé, senza risparmiarsi. Forza di volontà e impegno sono le parole d’ordine che mi accompagnano ogni giorno, in pista e fuori, e sono convinta che con dedizione e costanza si possano raggiungere traguardi straordinari".