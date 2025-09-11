Ginevra Panzeri, pilota di Formula 4 che fa parte del team AKM Motorsport (guidato da Marco Antonelli, padre del pilota di Formula 1 Kimi Antonelli), è stata la madrina dell'anteprima nazionale del film di animazione "Grand Prix" (nelle sale da giovedì 11 settembre), una storia che racconta la passione per i motori e la forza dei sogni. Un evento che si è svolto a Leolandia, a cui ha partecipato anche Carlo Vanzini, che ha prestato la voce al telecronista del cartone animato
Sport, cinema e velocità al femminile si sono incontrati al parco Leolandia in occasione della proiezione in anteprima nazionale del film di animazione "Grand Prix", distribuito da Notorious Pictures, nelle sale italiane da giovedì 11 settembre. A dare un volto concreto alla passione per i motori che caratterizza il titolo del film è intervenuta Ginevra Panzeri, giovane promessa delle monoposto italiane e non solo, già madrina in occasione della presentazione del film al Giffoni Film Festival. All'evento ha partecipato anche Carlo Vanzini, telecronista della Formula 1 su Sky Sport, che ha prestato la voce al commentatore della gara nella versione italiana del film.
Edda e il sogno di guidare un'auto da corsa
Il cartone animato segna il debutto cinematografico di Europa-Park, tra i parchi divertimento più importanti d’Europa (con sede in Germania, vicino Friburgo) in occasione del suo 50° anniversario: la protagonista della pellicola è infatti la topolina Edda, mascotte del parco tedesco insieme al topolino Ed. Edda è una giovane appassionata di motori e velocità, pronta a confrontarsi con un ambiente altamente competitivo per realizzare il sogno di guidare un’auto da corsa nel mitico Grand Prix e salvare le sorti del Luna Park di famiglia, mentre Ed è l'egocentrico campione in carica.
Panzeri: "Le prossime gare sono le più importanti della mia vita"
La trama del film si intreccia perfettamente con la vita e le ambizioni di Ginevra Panzeri, simbolo concreto di quella determinazione femminile che il film vuole celebrare. A soli 16 anni, Ginevra ha debuttato nella Formula 4 ed è entrata nel team AKM Motorsport, guidato da Marco Antonelli, padre del pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. A luglio ha preso parte al primo appuntamento stagionale dell’E4 Championship al circuito Paul Ricard e sarà nuovamente in pista con AKM Motorsport al Mugello dal 12 al 14 settembre e a Monza dal 24 al 26 ottobre, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i suoi risultati, supportata anche dallo stesso parco Leolandia, sponsor ufficiale di Ginevra: "Mi sto allenando intensamente in vista delle prossime gare, che considero le più importanti della mia vita – ha dichiarato Ginevra Panzeri a margine della proiezione del film –. Il mio sogno è arrivare un giorno in Formula 1, ma allo stesso tempo ho l'ambizione di laurearmi in ambito educativo. Credo che nella vita non basti avere dei sogni: bisogna anche avere il coraggio di mettersi in gioco per conquistarli. Per me quello che conta davvero è dare sempre il meglio di sé, senza risparmiarsi. Forza di volontà e impegno sono le parole d’ordine che mi accompagnano ogni giorno, in pista e fuori, e sono convinta che con dedizione e costanza si possano raggiungere traguardi straordinari".