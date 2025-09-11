Il Mondiale motocross entra nella fase decisiva con le ultime due tappe – Cina e Australia – che assegneranno il titolo 2025. Si riparte da Shanghai, tracciato pianeggiante, veloce e pieno di salti enormi, teatro dell'ennesimo duello tra il leader Romain Febvre e Lucas Coenen. Guarda le manches domenica LIVE su Sky Sport: gara 1 alle ore 07:00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, gara 2 alle 10:00 su Sky Sport Arena MOTORI, TUTTE LE NEWS

Il Mondiale motocross entra nella fase più calda: questo fine settimana allo Shanghai International Off-Road Circuit si correrà il GP della Cina, penultimo round della stagione. Un appuntamento che porta il circus dell'MXGP nell'estremo oriente, tra caldo, umidità e un tracciato pianeggiante, veloce e pieno di salti enormi. Al centro della scena c'è sempre il confronto tra Romain Febvre e Lucas Coenen. Il francese della Kawasaki conserva un vantaggio di 26 punti sul giovane belga di casa KTM, che non ha intenzione di arrendersi. Lo scorso anno, qui in Cina, Febvre aveva vinto una manche in MXGP, mentre Coenen aveva dominato il GP nella MX2. Il contesto, quindi, è equilibrato e favorevole a entrambi.

Herlings e non solo: gli outsider

A questo punto della stagione, però, non si può più solo parlare di chi potrebbe battere l'altro, ma diventa fondamentale capire chi e quanti avversari hanno il potenziale per inserirsi tra loro due. Tra questi c’è sicuramente Jeffrey Herlings, cioè il vincitore degli ultimi due GP; nonostante l'olandese sia in sella alla KTM non sembra aver alcuna intenzione di aiutare il compagno di marca. Bella animata anche la lotta per la top 5 dove troviamo Tim Gajser ancora non al 100%, le Fantic di Andrea Bonacorsi e Glen Coldenhoff e il consueto gruppetto di Yamaha con Vlaanderen, Renaux e Gifting, senza dimenticare Fernandez e Seewer con la Ducati.