Fabio Barone ci riprova: a caccia del record di velocità con una Ferrari sul ponte di una nave militare dopo il primato da lui stesso stabilito nel 2024 . Nel porto di Civitavecchia, il talento e l’eccellenza italiana saranno protagonisti della nuova sfida di velocità che il pilota italiano si appresta a tentare per battere il record di velocità sul ponte di volo di navi della Marina Militare, da lui stesso stabilito poco più di un anno fa. Il recordman sulla sua Ferrari SF90, preparata dal team Capristo, proverà a superare i 152 km/h sulla 'pista' della più grande Unità della Marina Militare, Nave Trieste, un gioiello di ingegneria e di tecnologia Made in Italy, che per l’occasione sarà ormeggiata nel porto laziale.