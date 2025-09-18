La MXGP verso il gran finale in Australia LIVE su Sky Sport

Dopo la disastrosa gara in Cina di Lucas Coenen, il titolo iridato sembra essere una formalità per il francese Romain Febvre a cui bastano 16 punti sui 60 in palio per laurearsi Campione del Mondo MXGP per la seconda volta in carriera. La prima risale al 2015, quando Febvre era un giovane pilota al debutto nella top class e la sua vittoria fu una sorpresa per tutti. Oggi Romain è uno dei piloti più esperti e domenica potrebbe festeggiare il titolo della maturità. I 10 anni di differenza tra un alloro e l’altro sarebbero un record che non ha precedenti. Ma la matematica tiene in gioco ancora Lucas Coenen, seppur la sua missione è estremamente difficile, considerando i 47 punti che lo separano da Febvre. In Cina, ma anche in altri GP precedenti, il giovane pilota della KTM ha dimostrato di accusare la pressione e forse ha fatto ben più di quanto non fosse nei suoi piani alla vigilia della sua prima stagione in MXGP. Coenen è stato in lotta per il Mondiale fino alla fine, a soli 18 anni, e per molti rappresenta il futuro della MXGP.