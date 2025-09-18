La MXGP verso il gran finale in Australia LIVE su Sky Sport

La MXGP verso il gran finale in Australia LIVE su Sky SportMOTOCROSS
Sono 24 anni che il Mondiale cross non corre il GP d’Australia e per questo grande ritorno verranno festeggiati i Campioni 2025. Domenica a Darwin si assegneranno i titoli della classe minore MX2 e della femminile WMX, ma soprattutto quello della MXGP che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, Nel VIDEO gli highlights dell'ultima manche corsa in Cina
Dopo la disastrosa gara in Cina di Lucas Coenen, il titolo iridato sembra essere una formalità per il francese Romain Febvre a cui bastano 16 punti sui 60 in palio per laurearsi Campione del Mondo MXGP per la seconda volta in carriera. La prima risale al 2015, quando Febvre era un giovane pilota al debutto nella top class e la sua vittoria fu una sorpresa per tutti. Oggi Romain è uno dei piloti più esperti e domenica potrebbe festeggiare il titolo della maturità. I 10 anni di differenza tra un alloro e l’altro sarebbero un record che non ha precedenti. Ma la matematica tiene in gioco ancora Lucas Coenen, seppur la sua missione è estremamente difficile, considerando i 47 punti che lo separano da Febvre. In Cina, ma anche in altri GP precedenti, il giovane pilota della KTM ha dimostrato di accusare la pressione e forse ha fatto ben più di quanto non fosse nei suoi piani alla vigilia della sua prima stagione in MXGP. Coenen è stato in lotta per il Mondiale fino alla fine, a soli 18 anni, e per molti rappresenta il futuro della MXGP.
Per Fantic un risultato già storico
Nessuno potrà strappare il terzo posto in Campionato a Glen Coldenhoff, già matematicamente medaglia di bronzo della stagione, il risultato migliore della storia della Fantic Motor. L'olandese è stato protagonista della prima parte di stagione, riuscendo a vincere una manche nel GP d'Inghilterra e finendo diverse volte sul podio. Nella seconda metà è stato meno incisivo, ma sempre molto costante, conquistando un ambizioso obiettivo.
Gli orari del GP LIVE su Sky Sport
Per la vittoria di GP in Australia ritroveremo Jeffrey Herlings, protagonista di tre successi consecutivi in Olanda, Turchia e Cina, con Tim Gajser determinato a vincere un ultima gara in sella alla Honda, prima di separarsi dalla squadra con cui ha corso per 11 stagioni. Un'ultima gara piena di spunti tutta da seguire in diretta su Sky Sport: gara 1 è fissata per le ore 05:30, mentre gara 2 alle 08:30.