GT World Challenge Europe a Valencia: finale della Sprint 2025, tutto ancora aperto!
Prepariamoci a vivere un fine settimana ad alta intensità. In Spagna si decide tutto nelle due gare in programma oggi e domenica: la prima prova alle 13.55, la seconda alle 14.40 di domani
L'ultimo round Sprint del GT World Challenge Europe si decide questo week end a Valencia nelle due gare di oggi e domenica. Nella PRO la situazione è più aperta che mai, con la BMW M4 GT3 #32 del WRT che si presenta in testa al campionato con 72 punti contro la McLaren 720s GT3 distante a 1,5 punti soltanto.
Van Der Linde e Weerts contro Goethe e Kirkchofer Terza posizione, matematicamente ancora in gioco, ma leggermente più distante la Porsche del Rutronik #96 con Niederhauser e Muller a 63,5 punti davanti alla Mercedes-AMG #48 di Auer e Engel a 62,5 punti. Anche Ferrari AF Corse e Lamborghini GRT ancora in ballo ma molto distanti.
Nella Gold la Ferrari 296 GT3 dell’Emil Frey Racing, auto con la quale Verstappen correrà la 24h del Nürburgring, in testa 2,5 punti di vantaggio sull'Audi R8 GT3 del Saintloc Racing #25. Silver guidata dal ComToYou su Aston Martin con Pauwels e Day. Bronze che invece vede il team Kessel con la Ferrari 296 GT3 guidata da Marschall e Blattner. Un fine settimana importante che definirà team e piloti campioni della Sprint 2025. Chi la spunterà?
Il programma del GT World Challenge Europe LIVE su Sky
- Sabato: qualifica 1 alle 09:00 mentre Gara 1 alle 13:55 (SkySport Max)
- Domenica: qualifica 2 alle 09:00 e gara 2 alle 14:40 su SkySport