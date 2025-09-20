GT World Challenge Europe a Valencia: finale della Sprint 2025, tutto ancora aperto!

L'ultimo round Sprint del GT World Challenge Europe si decide questo week end a Valencia nelle due gare di oggi e domenica. Nella PRO la situazione è più aperta che mai, con la BMW M4 GT3 #32 del WRT che si presenta in testa al campionato con 72 punti contro la McLaren 720s GT3 distante a 1,5 punti soltanto.

Van Der Linde e Weerts contro Goethe e Kirkchofer Terza posizione, matematicamente ancora in gioco, ma leggermente più distante la Porsche del Rutronik #96 con Niederhauser e Muller a 63,5 punti davanti alla Mercedes-AMG #48 di Auer e Engel a 62,5 punti. Anche Ferrari AF Corse e Lamborghini GRT ancora in ballo ma molto distanti.