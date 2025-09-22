GT World Challenge, a Valencia titolo Sprint a Wrt con Weerts-Van Der Linde

A Valencia, ultimo round del GT World Challenge Sprint, il team Wrt e Bmw vincono il titolo piloti e squadre con Charles Weerts e Kelvin Van Der Linde che si impongono dopo una Gara 1 disastrosa. Lamborghini ci prova fino alla fine ma non basta, i ragazzi di Verstappen -Lulham e Vermulen- si impongono in categoria Gold. Imperiale Racing bene in classifica Bronze

E' successo di tutto nell'ultimo weekend del campionato Sprint della stagione 2025 del GT World Challenge Europe . A Valencia , dopo un sabato che ha visto la Lamborghini del GRT #63 tornare sul gradino più alto del podio e riaprire il campionato, domenica, in Gara 2, è di nuovo tutto cambiato con la BMW #32 del WRT che è riuscita a ribaltare la situazione dopo una doppia qualifica nefasta ed un incidente riportato in Gara 1 che è valso uno zero in classifica molto pesante.

Cos'è successo in Gara 2

Al via, infatti, si è partiti con una gara da tutto o niente, dove chi tra Lamborghini, Bmw, McLaren e Mercedes-AMG avrebbe portato a casa la vittoria si sarebbe laureato campione 2025 Sprint. La Lamborghini #63 del Grasser Racing Team è scattata dalla pole dopo una fantastica qualifica in mattinata, davanti alla Mercedes-AMG #10 del Boutsen Vds e alla McLaren #59 del Garage 59 anch'essa in lotta per il campionato. E' servita la gara perfetta da parte di Wrt, con un altrettanto perfetto pit-stop che ha permesso alla coppia Van Der Linde-Weerts di acciuffare la prima posizione e conquistare di conseguenza vittoria e trofeo. Applausi ad una "mai doma" Lamborghini del GRT con Pepper e Engstler che hanno lottato come leoni fino alla fine chiudendo la gara a meno di un secondo di distacco dalla #32 e laureandosi vice campioni.