Il Fia Wec raggiunge il Fuji per il settimo e penultimo round della stagione. Ferrari può già diventare Campione del Mondo costruttori, ma Porsche e Cadillac non resteranno a guardare. Battaglia ad alta tensione in LMGT3. Gara live domenica 28/9 su Sky Sport Arena dalle ore 03.50, in live streaming su NOW

Nella terra del Sol Levante il Fia Wec – World Endurance Championship – è pronto a regalare spettacolo ed emozioni con la 6 Ore del Fuji , corsa da 1000 km arrivata quest'anno alla 40^ edizione. Ai piedi del monte giapponese più alto il Mondiale Endurance tocca quota 100 gare (la prima nel 2012 a Silverstone), raggiunte proprio in occasione di uno degli appuntamenti più complicati ed imprevedibili della stagione: il lunghissimo rettilineo di partenza lascia spazio a curve ampie e veloci, alternate da rampini molto lenti e pendenze accentuate. A ciò si potrebbe aggiungere la variabile meteo poiché le previsioni indicano un 60% di probabilità di pioggia per domenica.

Ferrari, Mondiale Costruttori possibile

Tutti fattori, questi, che Ferrari dovrà fronteggiare per chiudere matematicamente i giochi sul fronte Mondiale Costruttori Hypercar. La scuderia di Maranello sbarca al Fuji con 65 punti di vantaggio su Porsche e 69 su Cadillac, pertanto sarebbe sufficiente guadagnare almeno 2 lunghezze sul primo marchio inseguitore per portare a casa il titolo ancor prima della 8 Ore del Bahrain, nella quale saranno a disposizione 66 punti. La 499P, però, non ha uno storico favorevole nel tracciato di proprietà Toyota, avendo faticato sia nel 2023 che nel 2024. Almeno sulla carta la LMDh potrebbe rivelarsi la piattaforma ideale considerando i limiti imposti dal BoP nei confronti delle LMh ibride, impossibilitate ad utilizzare il motore elettrico anteriore prima dei 190 km/h.

L'anno scorso, infatti, sul podio sono salite Porsche Penske, Bmw Wrt e Alpine, tutte appartenenti alla filosofia regolamentare meno sofisticata, ma libera da tagli e costrizioni sull'utilizzo dell'ibrido. Vedremo se la tendenza verrà confermata o se, al contrario, Ferrari, così come Peugeot e Toyota, potrà dire la sua. A proposito di Toyota, la stagione non sta andando per il meglio e, proprio per questo motivo, la gara di casa assume un ruolo importantissimo per provare a sorridere e tornare su quel gradino più alto del podio che manca dall’ultima gara del 2024.