Supersport ad Aragon: grande Italia con Casadei e Vannucci

Motori
Edoardo Vercellesi

Pole position in Supersport e record della pista per Casadei con la MV Agusta di MotoZoo. Debise e Alcoba in prima fila, Farioli (6°) precede Manzi. Pole e record anche per Vannucci in Supersport 300, seguono Thompson e Fernandez

Si aprono le ostilità ad Aragon per il decimo round stagionale della classe Supersport. Mattia Casadei sorprende con una pole position perentoria in 1'52"257, nuovo record della pista: l'italiano del team MotoZoo è stato veloce fin dalle prove del mattino e si è tenuto dietro un arrembante Valentin Debise, bagnando al meglio il suo ritorno in campionato dopo lo stop di Magny-Cours (causa concomitanza con la MotoE). A concludere una prima fila assolutamente inedita è Jeremy Alcoba, risalito a fine Superpole con la sua Kawasaki. Oltre a quella di Casadei hanno fatto molto bene anche le MV di Bo Bendsneyder e Filippo Farioli, rispettivamente quarto e sesto separati da Can Oncu. Ad aprire la terza fila è invece Stefano Manzi, seguito da Jaume Masià e Philipp Oettl; a chiudere la top ten è la Triumph di Tom Booth-Amos. Degne di nota le prestazioni di Raffaele De Rosa e Niccolò Antonelli, tredicesimo e quindicesimo su QJ MotorYamaha VFT.

.

In pole anche Vannucci

Il tricolore sventola anche in Supersport 300, dove Matteo Vannucci conferma un grande stato di forma e conquista la pole position col tempo di 2'05"556 (record di categoria). Il pilota toscano di Pata AG Motorsport Italia si è messo dietro Carter Thompson e Benat Fernandez, che apre un quartetto spagnolo composto insieme a David Salvador, Daniel Mogeda e Juan Risueno. Terza fila per Jeffrey Buis, Loris Veneman e Marco Gaggi, autore di un colpo di reni nel finale così come Kevin Sabatucci, decimo.

.

