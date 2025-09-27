Prime gare in archivio per le classi Supersport al Motorland Aragon. Nel decimo round stagionale la Middle Class regala una grande sorpresa: la prima vittoria in carriera di Valentin Debise , finora altalenante sulla Ducati del team Renzi Corse, ma superiore alla concorrenza sui saliscendi di Alcaniz. Dopo aver combattuto per tutta Gara 1 con Can Oncu, il francese ha difeso la prima posizione all’ultima staccata e ha mantenuto la testa nonostante una chiusura dell’anteriore. Un brivido finale che impreziosisce ancora di più l’affermazione di Debise e della squadra diretta da Stefano Renzi, a sua volta vittoriosa per la prima volta.

Oncu consolida la seconda posizione in campionato con i venti punti della piazza d’onore, mentre alle sue spalle chiude Stefano Manzi. Se è vero che tutte le Yamaha R9 hanno sofferto per il taglio di ottocento giri motore, il leader del mondiale ha patito anche un forte consumo della gomma posteriore che non gli ha consentito di restare aggrappato ai primi due. Buono il quarto posto di Philipp Oettl così come il quinto di Filippo Farioli, la migliore delle MV Agusta al traguardo. I compagni di squadra in Orelac Racing Jaume Masià e Xavi Cardelus fanno sesto e settimo, seguiti da Lucas Mahias e un Alberto Surra in grande rimonta dalla ventunesima casella dello schieramento. Top ten per Jeremy Alcoba, appena davanti a Mattia Casadei: la gara del poleman si è complicata fin da subito con una brutta partenza e un lungo nelle prime fasi che lo ha catapultato fuori dalla zona punti, obbligandolo a recuperare. Tra gli italiani va a punti anche Federico Caricasulo, al tredicesimo posto.