Due bellissime gare hanno completato il fine settimana delle classi Supersport al Motorland Aragon, entrambe terminate con due vittorie nette. Gara 2 della Supersport, infatti, ha visto Can Oncu prevalere su un ritrovato Stefano Manzi e sul trionfatore del sabato Valentin Debise, con una gara condotta sempre nel gruppo di testa. Dopo essere stato beffato in Gara 2, il turco non ha sbagliato nulla e ha raggiunto il sesto successo in stagione, scendendo a sessanta punti di ritardo da Manzi in classifica.

Viste le difficoltà di Gara 1, il secondo posto dell'italiano è molto positivo, arrivando su una pista a lui non troppo congegnale. L'MVP del weekend, però, è sicuramente Debise, nuovamente concreto in Gara 2. Philipp Oettl ha poi replicato il quarto posto del sabato, mentre più distante Jaume Masià ha tenuto a bada Xavi Cardelus e Tom Booth-Amos per il quinto posto. Ottava piazza per Filippo Farioli davanti ad Alberto Surra e Federico Caricasulo, a punti anche Raffaele De Rosa con la quindicesima posizione.