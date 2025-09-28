Supersport ad Aragon: Oncu e Vannucci vincono Gara 2supersport
Oncu si rifà nella domenica di Aragon, conquistando sesta vittoria in stagione. Il leader della Supersport Manzi fa secondo, a podio anche Debise. In Gara 2 di Supersport 300 soliloquio di Vannucci, zero punti per quasi tutti i contendenti al titolo
Due bellissime gare hanno completato il fine settimana delle classi Supersport al Motorland Aragon, entrambe terminate con due vittorie nette. Gara 2 della Supersport, infatti, ha visto Can Oncu prevalere su un ritrovato Stefano Manzi e sul trionfatore del sabato Valentin Debise, con una gara condotta sempre nel gruppo di testa. Dopo essere stato beffato in Gara 2, il turco non ha sbagliato nulla e ha raggiunto il sesto successo in stagione, scendendo a sessanta punti di ritardo da Manzi in classifica.
Viste le difficoltà di Gara 1, il secondo posto dell'italiano è molto positivo, arrivando su una pista a lui non troppo congegnale. L'MVP del weekend, però, è sicuramente Debise, nuovamente concreto in Gara 2. Philipp Oettl ha poi replicato il quarto posto del sabato, mentre più distante Jaume Masià ha tenuto a bada Xavi Cardelus e Tom Booth-Amos per il quinto posto. Ottava piazza per Filippo Farioli davanti ad Alberto Surra e Federico Caricasulo, a punti anche Raffaele De Rosa con la quindicesima posizione.
In Supersport 300 torna a suonare l'inno di Mameli grazie alla vittoria di Matteo Vannucci, che sfruttando una serie di incidenti alle sue spalle è scappato un fuga aprendo un gap enorme nei confronti dei rivali: pur chiudendo il gas negli ultimi metri, quel dieci secondi abbondanti sono il terzo vantaggio più grande della storia della categoria.
LLoris Veneman e Humberto Maier hanno completato il podio davanti a Daniel Mogeda e Jakob Rosenthaler, mentre tra i contendenti al titolo è giunto al traguardo solo Benat Fernandez, decimo dopo un long lap penalty e una posizione di penalità per track limits. Ritiratosi Julio Garcia, coinvolti in incidenti Carter Thompson, Jeffrey Buis e David Salvador. A punti Gianmaria Ibidi, dodicesimo.