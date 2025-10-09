Rovanpera, dall'esordio nel Rally alla Super Formula nel 2026. FOTO

Kalle Rovanpera, classe 2000, ha chiuso nel 2025 la sua avventura nei rally dopo aver conquistato due titoli mondiali con la Toyota Gazoo Racing, diventando il più giovane campione del mondo WRC. Il pilota finlandese ha annunciato il suo ritiro per dedicarsi alle corse su monoposto e nel 2026 sarà protagonista in Super Formula. Ripercorriamo in 10 scatti i momenti chiave del suo palmarès. Guarda la prossima tappa del WRC in Europa Centra dal 17 al 19 ottobre LIVE su Sky e in streaming su NOW

L'ANNUNCIO DEL RITIRO