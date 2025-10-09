Rovanpera, dall'esordio nel Rally alla Super Formula nel 2026. FOTO

Kalle Rovanpera, classe 2000, ha chiuso nel 2025 la sua avventura nei rally dopo aver conquistato due titoli mondiali con la Toyota Gazoo Racing, diventando il più giovane campione del mondo WRC. Il pilota finlandese ha annunciato il suo ritiro per dedicarsi alle corse su monoposto e nel 2026 sarà protagonista in Super Formula. Ripercorriamo in 10 scatti i momenti chiave del suo palmarès. Guarda la prossima tappa del WRC in Europa Centra dal 17 al 19 ottobre LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Giovanissimo prodigio dei rally, Rovanpera ha debuttato nel 2015 in Lettonia a soli 14 anni, dove non serve la patente. In pochi mesi ha conquistato titoli e record, diventando a 16 anni il più giovane campione nazionale di sempre.
- Nel giugno 2017 Rovanpera ha ottenuto un permesso speciale per prendere la patente a 17 anni, un anno prima del normale, e il 2 ottobre ha debuttato nel WRC. Ha corso il suo primo rally mondiale in Gran Bretagna con la Ford Fiesta R5, triondando poi in Australia nella classe WRC2, diventando il più giovane pilota della storia a conquistare un punto iridato.
- Nel 2018 cambia team, passando a Skoda Motorsport. In Argentina è vittima di un violento incidente mentre lotta per la vittoria, uscendo illeso insieme al co-pilota. Ha chiuso la stagione di WRC2, arrivando terzo, con due successi in Gran Bretagna e Catalogna.
- Nel 2019, sempre con Skoda, ha corso nel WRC-2 Pro. La stagione si è conclusa con due secondi posti, un ritiro e quattro vittorie, confermandosi dominatore della categoria e si laurea campione.
- Nel 2020 il passaggio al team Toyota Gazoo Racing WRT. In Svezia sale sul suo primo podio nel WRC, diventando a 19 anni e 4 mesi il più giovane di sempre a riuscirci.
- Nel 2021 sempre con Toyota Gazoo Racing ha firmato - in Estonia - la sua prima vittoria WRC, diventando a 20 anni il più giovane vincitore di sempre.
- Nel 2022, con 6 vittorie, si accaparra il titolo mondiale con due gare d’anticipo, diventando il più giovane campione WRC della storia.
- Confermato nel 2023 da Toyota, si è aggiudicato il secondo titolo mondiale consecutivo.
- Nel 2024 ha corso nel WRC e affrontato anche una stagione in GT, correndo nella Porsche Carrera Cup Benelux.
- Nella stagione ancora in corso, il pilota finlandese ha conquistato 2 vittorie, arrivando a quota 203 punti a tre gare dalla fine, terzo nella classifica del Mondiale a soli 21 punti dal primo.