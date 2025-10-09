Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rovanpera, dall'esordio nel Rally alla Super Formula nel 2026. FOTO

Motori fotogallery
10 foto

Kalle Rovanpera, classe 2000, ha chiuso nel 2025 la sua avventura nei rally dopo aver conquistato due titoli mondiali con la Toyota Gazoo Racing, diventando il più giovane campione del mondo WRC. Il pilota finlandese ha annunciato il suo ritiro per dedicarsi alle corse su monoposto e nel 2026 sarà protagonista in Super Formula. Ripercorriamo in 10 scatti i momenti chiave del suo palmarès. Guarda la prossima tappa del WRC in Europa Centra dal 17 al 19 ottobre LIVE su Sky e in streaming su NOW

L'ANNUNCIO DEL RITIRO

Motori: Altre fotogallery

Hamilton, nessun podio con Ferrari dopo 18 GP

la statistica

Dopo il GP di Singapore, sono ben 18 le gare in cui Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare...

16 foto

Rovanpera, dall'esordio alla SuperFormula nel 2026

Motori

Kalle Rovanpera, classe 2000, ha chiuso nel 2025 la sua avventura nei rally dopo aver conquistato...

10 foto

MotoGP, il calendario dei test invernali 2026

le date

La MotoGP ha pubblicato le date dei test invernali in vista del Mondiale 2026: dalla giornata...

7 foto

La F1 va in Texas, GP il 19 ottobre: il calendario

LA STAGIONE

Dopo la gara a Singapore, la Formula 1 farà tappa ad Austin per il 19esimo GP della stagione...

28 foto

Austin, così è il circuito: come si affronta

IL CIRCUITO

Il Mondiale fa tappa in Texas dal 17 al 19 ottobre: scendiamo in pista per capire come si...

10 foto
Vai alla sezione

VIDEO IN EVIDENZA