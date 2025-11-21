Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, I piloti con più cadute nel 2025. CLASSIFICA

classifica fotogallery
24 foto

Nel Mondiale 2025 che è terminato da pochi giorni ci sono state 349 cadute in top class, 30 in più rispetto al 2024. Il dato delle cadute prende in considerazione i 22 piloti titolari e i test rider che hanno corso almeno 6 GP, e fa riferimento a tutte le sessioni stagionali (dalle FP1 alla gara della domenica). Ecco la classifica completa, partendo da chi è caduto di meno e arrivando a chi si è steso più volte...

TUTTO SUI TEST MOTOGP

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, Zarco 're' delle cadute 2025

classifica

Nel Mondiale 2025 che è terminato da pochi giorni ci sono state 349 cadute in top class, 30 in...

24 foto

MotoGP, le FOTO del debutto di Toprak e Moreira

test motogp

Primo assaggio di MotoGP per Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira. I due campioni del mondo in...

20 foto

Bagnaia-Bulega, Ducati con livree retrò nei test

fotogallery

Bagnaia in grigio metalizzato stile Paul Smart del 1970, Bulega in giallo come la Ducati...

17 foto

MotoGP, i piloti 2026: Toprak e Moreira le novità

la griglia

Con i test di martedì 18 (LIVE su Sky e in streaming su NOW) la MotoGP entra di fatto nel 2026:...

22 foto

MotoGP Awards 2025: i piloti premiati

fotogallery

Dal red carpet allo show finale di Daddy Yankee passando per la cerimonia con tutti i premi 2025....

37 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Fernandez miglior tempo nei test. 2° Bezzecchi

    MotoGp

    Ancora grande Aprilia nei test di Valencia, primo antipasto del 2026: Raul Fernandez miglior...

    MotoGP già nel 2026: oggi test LIVE su Sky Sport

    la guida

    Archiviata l'ultima gara del 2025 vinta da Bezzecchi, la MotoGP resta a Valencia per i primi test...

    Moreira campione: il primo brasiliano della storia

    GP VALENCIA

    Diogo Moreira è il nuovo campione del mondo della Moto2, diventando il primo brasiliano ad...