Nel Mondiale 2025 che è terminato da pochi giorni ci sono state 349 cadute in top class, 30 in più rispetto al 2024. Il dato delle cadute prende in considerazione i 22 piloti titolari e i test rider che hanno corso almeno 6 GP, e fa riferimento a tutte le sessioni stagionali (dalle FP1 alla gara della domenica). Ecco la classifica completa, partendo da chi è caduto di meno e arrivando a chi si è steso più volte...

TUTTO SUI TEST MOTOGP