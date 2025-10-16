Il fuoriclasse svizzero alla vigilia del round finale della IGTC, che finora non ha mai vnto: "E' stata una stagione già positva, ma proveremo a vincere prma di tutto per BMW. Spero in una bella lotta con Kelvin Van Der Linde". La diretta integrale della 8 Ore di Indianapolis IGTC è in programma sabato 18 ottobre su SkySport Max alle 18

Alla vigilia della 8 Ore di Indianapolis, valida per il round finale dell'Intercontinental GT Challenge 2025, Raffale Marciello si è soffermato sul fare un bilancio sulla stagione, un'annata che lo ha visto tornare a brillare sulla falsa riga di quanto fatto negli anni di Mercedes-AMG. "Devo dire che è andata abbastanza bene, abbiamo ottenuto il secondo posto a Bathurst, vinto a Misano la Sprint con Valentino Rossi, primi alla 3 Ore del Nurburgring, primi alla 1000km di Suzuka e terzi alla 3 Ore di Barcellona domenica scorsa. Ma la vittoria più importante, però, rimane la 24 Ore del Ring, che è una delle gare più importanti al mondo e dove, infatti, anche uno come Max Verstappen vuole correre e provare a salire sul gradino più alto del podio".

Un'analisi come sempre molto lucida da parte dell'asso elvetico classe ’94, che però non hai mai vinto l’IGTC fino ad oggi. Un titolo che manca alla collezione di 'Lello' e che renderebbe, più di quanto già lo sia, la sua carriera tra le più grandi di sempre nella storia delle GT. "Vincere qui è sempre molto difficile, alla fine è un campionato dove non sei mai in squadra con lo stesso compagno, il che può essere una difficoltà, ma proverò a portare a casa il titolo prima di tutto per BMW, e poi per me. Spero in una bella lotta con Kelvin Van Der Linde".