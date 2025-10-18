Si è conclusa la qualifica shootout ad Indianapolis per stabilire la griglia di partenza della 8h valida per l’ultimo round dell’IGTC. La sfida per il titolo tra Lello e Van Der Linde vede i due equipaggi chiudere 3° e 4° in qualifica. 4 BMW nelle prime 5 posizioni fanno capire quanto la scuderia bavarese ambisca al titolo intercontinentale. Solo una Mercedes-AMG, quella di Gounon, è riuscita ad infilarsi in 2° posizione a 12 millesimi dalla pole di Eng. Rossi alla prima assoluta in macchina nello storico circuito americano si è dimostrato subito veloce e avrà un ruolo fondamentale nella lotta al titolo a fianco di Weerts e Van Der Linde con la vettura #46. Collegamento ore 18:00 per il pre-gara con bandiera verde alle 18:30 per la diretta integrale su Sky Sport Max.