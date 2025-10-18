Supersport a Jerez: Manzi primo in Gara 1, Vannucci tris nella 300, Herrera vince nel WRCsupersport
Vittoria di forza per Manzi in Gara 1 di Supersport a Jerez, con un sorpasso deciso su Alcoba all’ultima curva. Festa italiana anche in Supersport 300, dove Vannucci trionfa e tiene vivo il sogno mondiale. Nel WorldWCR Herrera beneficia di una penalità alla wild card Ramos
Supersport
Sabato ricchissimo di azione sul tracciato di Jerez con le categorie Supersport, Supersport 300 e WorldWCR, che hanno regalato gare tiratissime e incerte fino al traguardo (e talvolta anche oltre). Nella middle class, infatti, una divertente lotta a cinque piloti si è risolta in favore del campione del mondo Stefano Manzi, che dopo un intenso scambio di favori con Can Oncu ha avuto la meglio di Jeremy Alcoba grazie a un ingresso “fisico” all’ultima curva, chiudendo in suo favore una delle corse più belle dell’anno. Il secondo posto di Alcoba è significativo perché arriva sulla scia del podio conquistato ad Estoril. Lo spagnolo è parso molto a suo agio soprattutto in frenata, fase in cui ha portato diversi attacchi; all’ultima curva si è difeso bene, ma Manzi ha trovato comunque il modo di sfilarlo per il successo. Terzo posto per Can Oncu, che ha sfruttato la penalità di Jaume Masià per track limits all’ultimo giro ereditando il podio. Masià allunga comunque su Tom Booth-Amos per il terzo posto nella generale; l’inglese è giunto settimo, separato dal rivale dalla presenza di Alberto Surra (quinto) e Mattia Casadei (sesto). Buona gara, in generale, per i colori italiani: sono andati a punti - infatti - anche Raffaele De Rosa, Federico Caricasulo, Matteo Ferrari e Filippo Farioli, impacchettati tra l’undicesima e la quattordicesima posizione.
Supersport 300
In Supersport 300 Matteo Vannucci si è imposto al fotofinish in una gara interrotta da una bandiera rossa (per un incidente tra Julio Garcia, Marc Vich e Daniel Ocete) e ripresa per una “sprint” da cinque giri. Il pilota toscano l’ha spuntata su David Salvador, con Daniel Mogeda al terzo posto e la coppia Antonio Torres - José Osuna a completare un quartetto spagnolo in top five. Con l’ottava posizione di Carter Thompson e la sedicesima di Benat Fernandez, il mondiale si deciderà all’ultimissima gara della storia della Supersport 300: Fernandez è a più due su Thompson e Salvador, mentre Vannucci si trova a ventuno punti di distacco.
WorldWRC
Tutto rimandato a Gara 2 anche per il WorldWCR, ancora in cerca della campionessa del mondo 2025. Maria Herrera ha vinto Gara 1 dopo ìn virtù di una penalità di tre secondi assegnata alla veloce wild card Paola Ramos, prima sul traguardo e retrocessa al quarto posto. A podio Chloe Jones e Beatriz Neila, mentre Roberta Ponziani ha concluso quinta, recuperando due posizioni nel finale su Lucie Boudesseul e Tayla Relph. Ventiquattresima Beatrice Barbera.
