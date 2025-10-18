Supersport

Sabato ricchissimo di azione sul tracciato di Jerez con le categorie Supersport, Supersport 300 e WorldWCR, che hanno regalato gare tiratissime e incerte fino al traguardo (e talvolta anche oltre). Nella middle class, infatti, una divertente lotta a cinque piloti si è risolta in favore del campione del mondo Stefano Manzi, che dopo un intenso scambio di favori con Can Oncu ha avuto la meglio di Jeremy Alcoba grazie a un ingresso “fisico” all’ultima curva, chiudendo in suo favore una delle corse più belle dell’anno. Il secondo posto di Alcoba è significativo perché arriva sulla scia del podio conquistato ad Estoril. Lo spagnolo è parso molto a suo agio soprattutto in frenata, fase in cui ha portato diversi attacchi; all’ultima curva si è difeso bene, ma Manzi ha trovato comunque il modo di sfilarlo per il successo. Terzo posto per Can Oncu, che ha sfruttato la penalità di Jaume Masià per track limits all’ultimo giro ereditando il podio. Masià allunga comunque su Tom Booth-Amos per il terzo posto nella generale; l’inglese è giunto settimo, separato dal rivale dalla presenza di Alberto Surra (quinto) e Mattia Casadei (sesto). Buona gara, in generale, per i colori italiani: sono andati a punti - infatti - anche Raffaele De Rosa, Federico Caricasulo, Matteo Ferrari e Filippo Farioli, impacchettati tra l’undicesima e la quattordicesima posizione.