Rally, Ott Tanak si ritira: "Ma non è un addio definitivo, devo resettare"

Ott Tanak con un comunicato postato a sorpresa al termine della gara in Giappone ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni. Ma, come da lui stesso precisato, non si tratta di un addio definitivo al rally . "Dopo molte stagioni indimenticabili gareggiando ai massimi livelli, ho deciso di prendermi una pausa dal rally a tempo pieno. Questa scelta non è stata facile, ma sembra il momento giusto per fermarsi, riflettere e dedicare più tempo alla mia famiglia e alla vita a casa", ha scritto l'estone campione del mondo 2019.

Tanak: "Non è un addio definitivo, ma devo resettare e ricaricarmi"

"Questo non è un addio definitivo al rally. È semplicemente un'opportunità per resettare, ricaricare le energie e ritrovare la concentrazione. Amo ancora profondamente questo sport e sono sicuro che continuerò a farne parte in un modo o nell'altro. Il rally sarà sempre una parte di me e sarò sempre orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme... Per ora, è il momento di rallentare, prendere un respiro e godersi le strade più tranquille della vita", ha aggiunto.