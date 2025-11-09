Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rally, Ott Tanak si ritira: "Ma non è un addio definitivo, devo resettare"

L'ANNUNCIO

L'estone una volta iridato Ott Tanak (Hyundai) annuncia un passo indietro nel Wrc 2026, dal quale ha già annunciato il ritiro anche il due volte campione del mondo Kalle Rovanpera. Basta con il rally full-time, ma la scelta non è definitiva

Ott Tanak con un comunicato postato a sorpresa al termine della gara in Giappone ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni. Ma, come da lui stesso precisato, non si tratta di un addio definitivo al rally. "Dopo molte stagioni indimenticabili gareggiando ai massimi livelli, ho deciso di prendermi una pausa dal rally a tempo pieno. Questa scelta non è stata facile, ma sembra il momento giusto per fermarsi, riflettere e dedicare più tempo alla mia famiglia e alla vita a casa", ha scritto l'estone campione del mondo 2019.

Tanak: "Non è un addio definitivo, ma devo resettare e ricaricarmi"

"Questo non è un addio definitivo al rally. È semplicemente un'opportunità per resettare, ricaricare le energie e ritrovare la concentrazione. Amo ancora profondamente questo sport e sono sicuro che continuerò a farne parte in un modo o nell'altro. Il rally sarà sempre una parte di me e sarò sempre orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme... Per ora, è il momento di rallentare, prendere un respiro e godersi le strade più tranquille della vita", ha aggiunto.

Motori: Altre notizie

Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

Mara Sangiorgio

Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

LA RICOSTRUZIONE

Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

GLI ORARI

Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...

Budapest, le possibili strategie per il GP

pit-stop

Con le indicazioni fornite da Pirelli, andiamo a scoprire quali possono essere le strategie da...

Leclerc in pole, Ferrari sogna: GP alle 15 su Sky

f1, ultime news

La Rossa a caccia del primo successo stagionale dopo la pole ottenuta ieri da Leclerc. Con lui in...
Vai alla sezione