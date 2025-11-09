Rally, Ott Tanak si ritira: "Ma non è un addio definitivo, devo resettare"L'ANNUNCIO
L'estone una volta iridato Ott Tanak (Hyundai) annuncia un passo indietro nel Wrc 2026, dal quale ha già annunciato il ritiro anche il due volte campione del mondo Kalle Rovanpera. Basta con il rally full-time, ma la scelta non è definitiva
Ott Tanak con un comunicato postato a sorpresa al termine della gara in Giappone ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni. Ma, come da lui stesso precisato, non si tratta di un addio definitivo al rally. "Dopo molte stagioni indimenticabili gareggiando ai massimi livelli, ho deciso di prendermi una pausa dal rally a tempo pieno. Questa scelta non è stata facile, ma sembra il momento giusto per fermarsi, riflettere e dedicare più tempo alla mia famiglia e alla vita a casa", ha scritto l'estone campione del mondo 2019.
Tanak: "Non è un addio definitivo, ma devo resettare e ricaricarmi"
"Questo non è un addio definitivo al rally. È semplicemente un'opportunità per resettare, ricaricare le energie e ritrovare la concentrazione. Amo ancora profondamente questo sport e sono sicuro che continuerò a farne parte in un modo o nell'altro. Il rally sarà sempre una parte di me e sarò sempre orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme... Per ora, è il momento di rallentare, prendere un respiro e godersi le strade più tranquille della vita", ha aggiunto.