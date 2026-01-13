E' morto Genesio Bevilacqua: la sua Althea racing vinse il mondiale Superbike 2011

Si é spento a soli 66 anni Genesio Bevilacqua, uno dei team owner più noti, appassionati e titolati delle derivate di serie. Genesio Bevilacqua é stato il fondatore e leader del Team Althea Racing , che prendeva il nome dalla sua attività industriale nel campo delle ceramiche sanitarie basata nella sua Civita Castellana. Con Althea Racing, fondato nel 2007, Bevilacqua era stato protagonista di una straordinaria avventura sportiva quando, nel 2011, Carlos Checa era diventato campione del mondo Superbike in sella alla Ducati 1098R con 15 vittorie. Si trattava di una squadra ben supportata dalla casa certo, ma pur sempre privata. Nella stessa stagione, che è anche rimasta la migliore di sempre per il team, Davide Giugliano sulla Ducati 1198 di serie era diventato Campione del Mondo della Stock 1000; risultato poi bissato da Raffaele Derosa, campione Stock nel 2016 con i colori di Althea Racing passata nel frattempo alla BMW S1000RR. Genesio Bevilacqua era stato a sua volta motociclista vero e pilota amatoriale e fino all’ultimo giorno concessogli dalla malattia non ha smesso né di andare in moto né di collezionarne. La sua sfrenata passione per le moto da corsa, nata anche dall’amicizia profonda che lo legava a Paolo Pileri, lo aveva portato a realizzare a Civita Castellana il museo esposizione Moto dei Miti, una delle collezioni private più belle di mezzi racing esistenti al mondo. Recentemente è stata presentata la squadra del team per il Mondiale Supersport 2026 con Leonardo Taccini e il campione della MotoE, Alessandro Zaccone. É difficile immaginare Althea Racing e il paddock della Superbike senza Bevilacqua e la veemenza delle sue idee.

Le condoglianze di SkySport alla famiglia di Bevilacqua e al Team Althea Racing