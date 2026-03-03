Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Indycar, Il circuito di St. Petersburg simbolo di spettacolo

Motori
Biagio Maglienti

Biagio Maglienti

Nel primo gran premio della stagione di Indycar successo di Alex Palou a St. Petersburg. Un circuito che nella storia è sempre stato sinonimo di spettacolo. Tutte le gare in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su NOW

E’ praticamente la Montecarlo degli Stati Uniti d’America e non solo per la qualità di vita dei suoi cittadini (circa 2 milioni), ma anche e soprattutto per il gran premio della Indycar, gara inaugurale della stagione e vetrina per il jet-set internazionale. Gli organizzatori vanno sul sicuro, dato che St Pete (così è stata ribattezzata dai nativi) seconda città dell’area di Tampa Bay, garantisce bel 361 giorni all’anno in media, di tempo soleggiato. E la pista soprattutto, ricavata in parte dall’aeroporto per aerei privati, con i suoi 2 chilometri e 897 metri, per 100 giri, regala emozioni senza pari. Anche in quest’ultimo GP, vinto da Alex Palou, lo spettacolo è stato assicurato, così come il primo GP della storia della Indy, su questo tracciato, portato a casa da Dan Weldon. Era il 2005 quando la sua Dallara Honda del team Andretti Green, tagliò per prima il traguardo nella gran premio St Peterburg. A dire il vero la gara era già stata organizzata in passato su un percorso diverso e anche con eventi drammatici. Nel 2003 la vinse Paul Tracy, anche se la categoria era la Champ-Car. Venne stoppata l’anno successivo e nel 2005 riprese come apertura della stagione sino ai giorni nostri.  E’ un tracciato molto tecnico, particolare, con due rettilinei, uno è la pista d’atterraggio e di decollo degli aerei e l’altro è praticamente la parte opposta con una curva sulla parte terminale. Il misto ricorda molto la pista del Principato, con muretti molto vicini e curve molto strette: l’errore solitamente significa abbandonare la gara in anticipo. La monoposto va settata sapientemente, in modo da risultare veloce sul dritto e molto maneggevole nella parte mista. Fisicamente è molto faticosa come pista e se poi ci si aggiunge che le temperature normalmente alte, influiscono rendimento del fisico, diventa uno dei GP più temuti da piloti e ingegneri. Un’altra variabile particolarmente difficile da tenere in considerazione è la salsedine che su pista “green” spesso e volentieri va ad incidere sull’aderenza in traiettoria. Sensibilità di guida, alta soglia d’attenzione e poi il solito piedone che pesta giù duro sull’acceleratore sono le miscele giuste per fare la differenza su un tracciato di questo tipo. Una cosa sola è assicurata, in mezzo a tante incertezze: lo spettacolo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Motori: Altre notizie

IndyCar, Palou vince la prima a St. Petersburg

indycar

Nascosto ad inizio gara, poi pungente nei momenti cruciali. Così Alex Palou ha messo la firma sul...

Crisi Iran, le ripercussioni sullo sport

blog

Terzo giorno di conflitto in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti...

Moto2: Gonzalez torna alla vittoria, 6° Vietti

MOTOMONDIALE

Gonzalez torna alla vittoria in una gara condizionata dagli incidenti, con due bandiere rosse....

Moto3, Almansa vince al fotofinish su Quiles

Gp Thailandia

Il campionato Moto3 si è aperto con il Gran Premio della Thailandia, con un finale al fotofinish:...

Warm up: 1° Fernandez, 2° Diggia, 3° Marc Marquez

GP THAILANDIA

Il pilota del team Trackhouse è stato il più veloce con il tempo di 1:29.645: in gara correrà con...
Vai alla sezione