Nel Rally di Montecarlo 2026, prima prova della nuova stagione che potete seguire su Sky Sport e in streaming su NOW, è successo praticamente di tutto anche a causa delle condizioni atmosferiche proibitive. Un’edizione da dimenticare per Sami Pajari. I problemi del finlandese sono cominciati già al giovedì con la perdita della ruota posteriore praticamente subito a causa dell’impatto con una barriera e sono proseguiti al sabato quando la sua Toyota Yaris ha centrato un albero (vedi il video in testa) e si è definitivamente ritirata. Incidente che poteva avere conseguenze peggiori: la Hyundai del neozelandese Paddon che sopraggiungeva, è uscita anch’essa di pista ed è riuscita miracolosamente a evitarla sterzando a sinistra nella neve fresca come si può notare dallo spettacolare video qui sotto