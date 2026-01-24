Offerte Sky
Milano-Cortina, Kimi Antonelli tedoforo a Palmanova

f1 e olimpiadi

Dalla Formula 1 alle Olimpiadi: oggi Kimi Antonelli ha portato la fiamma olimpica a Palmanova in provincia di Udine, 48esima tappa del viaggio che porta a Milano-Cortina

KIMI ANTONELLI VERSO LA SUA SECONDA STAGIONE IN F1

Leclerc calciatore per un giorno: partita a Monaco

TRA F1&CALCIO

Dopo essere sceso in pista ieri a Fiorano con la nuova Ferrari SF-26, oggi Charles Leclerc è...

Haas, ecco la VF-26 in azione: shakedown a Fiorano

i primi giri

Un giorno dopo la Ferrari, questa mattina la Haas è scesa in pista a Fiorano. Oliver Bearman ha...

Hamilton scatenato in Ferrari: "Buongiorno vicini"

Prima dello shakedown della nuova Ferrari, Lewis Hamilton ha aperto le finestre dalla casa...

SF-26 a Fiorano: il battesimo della sostanza

Mara Sangiorgio

SF-26, primo 'assaggio' di aerodinamica attiva

LA F1 CHE CAMBIA

Nel corso dei primi chilometri della SF-26 in pista a Fiorano, abbiamo avuto modo di vedere per...
