Anche oggi, una monoposto di Formula 1 ha girato a Fiorano. A differenza di ieri, però, non è stata la Ferrari ma la Haas, che usa Power Unit del Cavallino. Il team di Esteban Ocon e Ollie Bearman è sceso in pista per lo shakedown, con il giovane pilota inglese che ha completato i primi chilometri della stagione sotto la pioggia modenese. Un debutto importante per verificare il corretto funzionamento della vettura in vista dei test di Barcellona e per massimizzare l'apprendimento del nuovo regolamento tecnico. Questa è stata anche la prima occasione per vedere la vera VF-26, dal momento che la presentazione dello scorso 19 gennaio era stata fatta solo tramite render.