Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Haas, ecco la vera VF-26: debutto in shakedown a Fiorano con Bearman

i primi giri
Foto X @HaasF1Team

Un giorno dopo la Ferrari, questa mattina la Haas è scesa in pista a Fiorano. Oliver Bearman ha percorso i primi chilometri con la VF-26 in preparazione ai test di Barcellona della prossima settimana

GUARDA LA PRESENTAZIONE DELLA HAAS VF-26

Anche oggi, una monoposto di Formula 1 ha girato a Fiorano. A differenza di ieri, però, non è stata la Ferrari ma la Haas, che usa Power Unit del Cavallino. Il team di Esteban Ocon e Ollie Bearman è sceso in pista per lo shakedown, con il giovane pilota inglese che ha completato i primi chilometri della stagione sotto la pioggia modenese. Un debutto importante per verificare il corretto funzionamento della vettura in vista dei test di Barcellona e per massimizzare l'apprendimento del nuovo regolamento tecnico. Questa è stata anche la prima occasione per vedere la vera VF-26, dal momento che la presentazione dello scorso 19 gennaio era stata fatta solo tramite render.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

SF-26 a Fiorano: il battesimo della sostanza

Mara Sangiorgio

SF-26, primo 'assaggio' di aerodinamica attiva

LA F1 CHE CAMBIA

Nel corso dei primi chilometri della SF-26 in pista a Fiorano, abbiamo avuto modo di vedere per...

Vasseur: "Team allineato e unito più che mai"

ferrari

Il team principal della Ferrari dopo la presentazione della SF-26: "Questa vettura è il risultato...

Hamilton: "Il 2026 una sfida enorme per tutti"

ferrari

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha parlato dopo la presentazione della nuova...

Leclerc: "La gestione dell'energia sarà decisiva"

ferrari

Il pilota monegasco della Ferrari ha parlato dopo la presentazione della SF-26, la monoposto...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS