Team in pista per cinque giornate di test privati (più precisamente uno shakedown collettivo) prima di quelli ufficiali in programma a febbraio in Bahrain. Ferrari e McLaren in pista da martedì 27, Williams invece ha annunciato il forfait. Su Skysport.it la cronaca live per raccontare questo assaggio di Mondiale, aspettando il via in Australia nel weekend del 6-8 marzo. Tutto il campionato sarà live su Sky e in streaming su NOW F1 2026, IL CALENDARIO - LE SPRINT - COME CAMBIA LA F1 NEL 2026

Con alcuni team, tra cui i campioni del mondo della McLaren, a dover ancora presentare la propria monoposto, per la Formula 1 è già tempo di andare in pista. La nuova era del Mondiale, tra nuove monoposto e regole tecniche, fa il suo debutto sulla pista di Barcellona per cinque giorni di test privati - più correttamente uno shakedown collettivo - dal 26 al 30 gennaio.

Test privati a Barcellona: Ferrari dal 27 gennaio, Williams assente Per loro natura, i test privati non consentiranno di osservare al grande pubblico granché dei dettagli della nuove monoposto. Sarà però il primo banco di prova per i team, ognuno dei quali avrà a disposizione tre giorni di lavoro sul tracciato catalano. Sappiamo che la Ferrari girerà con la neonata SF-26 da martedì 27 gennaio al 29, mentre la Williams ha annunciato la propria totale assenza da questa tornata di collaudi. Come la Rossa, anche la McLaren salterà il Day-1.

Programma e orari dei test F1 a Barcellona e il live blog su Skysport.it Cinque giorni a porte chiuse dal 26 gennaio, tre a disposizione di ciascuna squadra. Il via alle 8 e la bandiera a scacchi alle 17 con una pausa a metà giornata. Su Skysport.it vi racconteremo questo primo assaggio di stagione attraverso il nostro liveblog, per raccogliere dettagli e sensazioni, ma anche per riepilogare cosa cambia con il Mondiale che scatta nel weekend 6-8 marzo in Australia (live su Sky e in streaming su NOW).

Tutti gli appuntamenti verso il Mondiale 2026 Dal 26 al 30 gennaio test privati a Barcellona (tre giorni per ogni team).

(tre giorni per ogni team). Test precampionato in Bahrain dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio.

dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio. Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.