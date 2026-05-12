Max Verstappen alla 24 Ore del Nurburgring: circuito, qualifiche e orario gara24 ORE
Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la 54^ edizione della 24 Ore del Nurburgring che si svolgerà dal 14 al 17 maggio 2026 sul leggendario circuito Nordschleife. L'evento questa volta ancora più atteso per il debutto del quattro volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, al volante di una Mercedes-AMG GT3 EVO. Evento da non perdere in diretta sul canale You Tube di Sky Sport F1, dalle 15 di sabato 16 maggio alle 15 di domenica 17
Tutto pronto per la 54^ edizione della 24 Ore del Nurburgring che si svolgerà da giovedì 14 a domenica 17 maggio sul mitico circuito del Nordschleife. Attesa che questa volta è ancora più forte in vista del debutto di Max Verstappen, quattro volte campione del mondo di Formula 1. Sono 161 veicoli iscritti pronti a sfidarsi e che potrete vedere sfrecciare nell'Inferno Verde attraverso la diretta sul canale You Tube di Sky Sport F1, dalle 15 di sabato 16 maggio alle 15 di domenica 17
Il debutto di Verstappen e i suoi avversari
Max Verstappen partecipa alla 24 Ore del Nurburgring con il team Winward Racing, segnando così la sua prima esperienza nella classica endurance tedesca. La squadra di Verstappen fa parte della classe SP9, con auto GT3. Il Team Rowe Racing, vincitore dello scorso anno, merita di essere attenzionato più di tutti, ma la concorrenza è agguerrita. Gli altri principali concorrenti saranno i team Porsche, in particolare il Manthey Racing. Alla guida della Porsche 911 GT3 R c'è probabilmente il pacchetto più completo sulla griglia di partenza, con un mix di giovani talentuosi e veterani di questa pista. Occhio anche all'Audi R8 LMS GT3 evo II, la Ferrari 296 GT3 e la Lamborghini Huracán GT3 Evo 2.
Il circuito della 24 Ore del Nurburgring e le sue caratteristiche
Gara di resistenza pura, affascinante come poche, si corre sulla combinazione della leggendaria Nordschleife ("Anello Nord") e di gran parte del circuito Grand Prix.
Lunghezza totale: circa 25,378 km.
Numero di curve: oltre 170 (il numero esatto varia a seconda della mappatura, ma è il più alto al mondo).
Dislivello: circa 300 metri tra il punto più alto (Hohe Acht) e quello più basso (Breidscheid).
Soprannome: fu definito da Jackie Stewart "Inferno Verde" per la sua pericolosità e la fitta foresta dell'Eifel che è attorno.
Il programma della 24 Ore del Nurburgring
- Giovedì 14 Maggio 2026
Sessioni di qualifiche
- Sabato 16 Maggio 2026:
15:00: partenza
- Domenica 17 Maggio 2026:
15:00: arrivo