Tutto pronto per la 54^ edizione della 24 Ore del Nurburgring che si svolgerà da giovedì 14 a domenica 17 maggio sul mitico circuito del Nordschleife. Attesa che questa volta è ancora più forte in vista del debutto di Max Verstappen , quattro volte campione del mondo di Formula 1 . Sono 161 veicoli iscritti pronti a sfidarsi e che potrete vedere sfrecciare nell' Inferno Verde attraverso la diretta sul canale You Tube di Sky Sport F1, dalle 15 di sabato 16 maggio alle 15 di domenica 17

Il debutto di Verstappen e i suoi avversari

Max Verstappen partecipa alla 24 Ore del Nurburgring con il team Winward Racing, segnando così la sua prima esperienza nella classica endurance tedesca. La squadra di Verstappen fa parte della classe SP9, con auto GT3. Il Team Rowe Racing, vincitore dello scorso anno, merita di essere attenzionato più di tutti, ma la concorrenza è agguerrita. Gli altri principali concorrenti saranno i team Porsche, in particolare il Manthey Racing. Alla guida della Porsche 911 GT3 R c'è probabilmente il pacchetto più completo sulla griglia di partenza, con un mix di giovani talentuosi e veterani di questa pista. Occhio anche all'Audi R8 LMS GT3 evo II, la Ferrari 296 GT3 e la Lamborghini Huracán GT3 Evo 2.