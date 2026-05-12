Campedelli-Canton vincono il 59° Rally dell’Elba

Il Rallye Elba apre l’International Rally Cup nel segno dello spettacolo sulle strade tecniche e selettive dell’isola toscana. Il primo round della serie ha confermato un livello agonistico elevato, delineando fin da subito gli equilibri del campionato e il percorso che porterà al Rally di Sanremo.

La stagione 2026 della GR Yaris Rally Cup, infatti, si inserisce in un progetto più ampio, con una fase di qualificazione articolata tra gare su asfalto e terra e un sistema di punteggio differenziato. L’obiettivo finale è selezionare i migliori equipaggi che si contenderanno il successo al Rally di Sanremo. In palio, un’opportunità concreta: rappresentare Toyota Gazoo Racing Italy nella Finale Nazionale Coppa Rally di Zona al volante della GR Yaris Rally2.

Tra gli scenari dell’Elba a imporsi è stato Simone Campedelli, protagonista di una gara impeccabile al volante della Toyota GR Yaris Rally2. Il pilota romagnolo ha preso il comando fin dalle prime prove speciali, conquistando la vittoria assoluta e la leadership della classifica generale con 55 punti. Determinante anche il miglior tempo nella Pirelli Power Stage, che ha permesso a Campedelli di massimizzare il bottino e confermare il potenziale della GR Yaris Rally2 in apertura di stagione. Alle sue spalle Gianandrea Pisani (43 punti) e Marco Pollara (35) hanno completato un podio all’insegna dell’equilibrio, con le Skoda Fabia RS pronte a inserirsi nella lotta per il titolo.

Tra le note più interessanti del weekend c’è la prestazione di Giovanni Dello Russo, giovane talento emerso dalla GR Yaris Rally Cup. Il pilota campano ha chiuso quarto nel Trofeo 4 Ruote Motrici, mancando il podio per appena tre secondi, al debutto assoluto sulle strade toscane dimostrando crescita costante. Un risultato che conferma il valore del percorso intrapreso dopo la vittoria nella GR Yaris Rally Cup Under 25 2025. Fondamentale, in questa evoluzione, anche l’esperienza maturata sulla GR Yaris Rally2 insieme allo staff tecnico di Toyota Motor Italia, che ha rappresentato un passaggio chiave nella sua formazione.

Il Rallye Elba ha confermato grande equilibrio in tutte le categorie. Nell’IRC Challenge è Pisani a guidare la classifica, mentre nei trofei monomarca e di categoria emergono protagonisti diversi, segno di una competizione estremamente aperta.

Prossima tappa: dopo l’esordio all’Elba, l’IRC tornerà in azione al Rally Internazionale del Taro (30-31 maggio).

Intanto questa settimana riflettori puntati sul Rally Targa Florio (che fa parte del CIAR), in programma dal 14 al 16 maggio.